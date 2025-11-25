Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Kuloğlu mevkiinde altyapı sonrası bozulan bin 100 metrelik yolu 5 bin 500 metrekare parke ve 2 bin metre bordür döşeyerek yeniledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Kuloğlu mevkiinde altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolu yenileyerek bölgedeki ulaşım konforunu artırdı.

Çalışmalar kapsamında bin 100 metre uzunluğundaki yol tamamen elden geçirildi.

Ekipler, toplam 5 bin 500 metrekare parke döşemesi ve 2 bin metre bordür çalışması gerçekleştirerek yolu modern ve güvenli bir hale getirdi.

Bölge sakinleri, tamamlanan çalışmayla birlikte ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, İzmit Belediyesi yetkilileri de kent genelinde yol yenileme ve bakım çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.