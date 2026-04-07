MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, 11-12 Nisan tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Spor Toto, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyonda micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride sporcular mücadele edecek.

11 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları ve eleme yarışları gün boyunca gerçekleştirilecek.

12 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren yarı finallerin ardından final yarışları koşulacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek Kocaeli Karting Yarışı, sporseverleri TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ağırlayacak.