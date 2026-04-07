USPA Gold Cup Finalleri ESPN ve Global Polo platformlarında yayınlanacak

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 5 Nisan 2026 Pazar günü Paskalya'da, Wellington, Florida'daki USPA National Polo Center'da (NPC), U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası'nda rekor bir seyirci kitlesinin önünde düzenlenen USPA Gold Cup®'ı gururla destekledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en prestijli ikinci turnuva ve Gauntlet of Polo®'nun kritik bir ayağı olan USPA Gold Cup; sporun en iyi oyuncularını ve seçkin atlı sporcularını, kış polo sezonunun en rekabetçi ve merakla beklenen etkinliklerinden birinde, U.S. Open Polo Championship®'e giden yolda bir araya getiriyor.

Turnuvanın küresel sahnesini daha da yükselten USPA Gold Cup Finali, efsanevi ESPN yorumcusu Chris Fowler tarafından sunuldu ve birden fazla ESPN platformunda yayınlanarak sporun önde gelen şampiyonalarından birini dünya çapında milyonlarca spor hayranıyla buluşturdu. Fowler'a kıdemli yayıncılar Kenny Rice ve Polo Onur Listesi üyesi Adam Snow eşlik etti. Turnuva finalinin ek dağıtımı Global Polo'nun YouTube kanalında bulunabilir. Belirli yayın saatleri için yerel listeleri kontrol edin.

USPA Gold Cup® Finaline Bakış:

Final Eşleşmesi: Pilot (#1 Curtis Pilot - 0, #2 Mackenzie Weisz - 6, #3 Lorenzo Chavanne - 7, #4 Camilo 'Jeta' Castagnola - 10) vs. La Dolfina Scone (#1 David Paradice - 0, #2 Rufino Merlos - 6, #3 Jesse Bray - 7, #4 Poroto Cambiaso - 10)

Tarih: 5 Nisan 2026

Konum: USPA National Polo Center, Wellington, Florida, U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası

Final Skoru: 10 (Pilot) - 6 (La Dolfina Scone)

MVP (En Değerli Oyuncu): Lorenzo Chavanne (Pilot)



En İyi Oyun Atı (BPP): V8 Tyson (Binicisi: Lorenzo Chavanne)



En İyi Oyun Atı, Arjantin Menşeli: Open Texas (Binicisi: Lorenzo Chavanne)



YETI Tarafından Sunulan U.S. Polo Assn. Sportmenlik Ödülü: Curtis Pilot (Pilot)



Hayır Kurumu Yararlanıcıları: Replay Polo (La Dolfina Scone) ve Work To Ride (Pilot)



Yayın: ESPN Platformları (Chris Fowler sunumuyla, Kenny Rice ve Adam Snow eşliğinde) ve Global Polo YouTube





Maçın Önemli Anları: Pilot ile La Dolfina Scone arasındaki mücadele, La Dolfina Scone'un zafer kazandığı 2023 USPA Gold Cup'ın rövanşı niteliğindeydi. 2026'da bu iki takım, kadrolarında birer aile mirası oyuncusu bulundurarak USPA Gold Cup tarihinde yarışan en genç takımlar oldu. Pilot, devre arasında 2-5 gerideydi ancak 4. ve 5. periyotlarda (chukker) La Dolfina Scone'un sayı yapmasına izin vermedi. MVP Lorenzo Chavanne maç boyunca 6 gol atarak ikinci yarıda Pilot'ı öne geçirdi ve Pilot'ın üçüncü USPA Gold Cup zaferini mühürledi.

USPA'nın resmi spor markası olarak U.S. Polo Assn.'in varlığı, turnuva boyunca hem saha içinde hem de saha dışında hissedildi. NPC'deki U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası'nda gerçekleşen ve markanın ikonik Çift Atlı (Double Horsemen) logosunu taşıyan U.S. Open Polo Championship'e ek olarak; U.S. Polo Assn., tüm saha içi NPC personelini giydirdi ve Gauntlet of Polo'da yarışan tüm takımlara performans forması programını sundu.

Saha dışında, NPC'deki USPA Shop'ta spor markası; Tyrus ve Georgie Murdoch çocuk kitabı imza günü, Paskalya temalı bez çanta baskısı, canlı keman dinletisi ve ücretsiz ikram edilen Sınırlı Üretim U.S. Polo Assn. Rosé şarap tadımı gibi etkileyici perakende aktiviteleriyle izleyici deneyimini zenginleştirdi. Seyirciler, markalı U.S. Polo Assn. selfie duvarında poz vermenin veya maçtan önce geleneksel Arjantin Asado (barbekü) alanında yemek yemenin yanı sıra, canlı Paskalya kıyafetleri içinde geleneksel devre arası çim düzeltme (divot stomp) seremonisini de deneyimlediler. Burada U.S. Polo Assn. modelleri konuklarla etkileşime girerek sosyal medya anları yarattı ve şampiyonluk pazarının canlı atmosferine katkıda bulundu.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'USPA Gold Cup, U.S. Open Polo Championship'e giden yolda yüksek handikaplı rekabetin zirvesini temsil ediyor; sporun en üst seviyesini tanımlayan olağanüstü yetenek, ekip çalışması ve atletizmi ESPN üzerinden küresel bir izleyici kitlesine sergiliyor,' dedi. 'U.S. Polo Assn., bu tarihi turnuvayı desteklemekten ve polo sporu ile dünyadaki hayranlar arasında ilham verici anlar yaratmaya devam etmekten gurur duyuyor.'

Prince, 'Rekor bir seyirci kitlesi önünde gerçekleşen bu destansı maç için her iki takımı da tebrik ederim,' diye ekledi.

Dünyanın en başarılı oyuncularının birçoğuna ev sahipliği yapan 2026 USPA Gold Cup; Hilario Ulloa, Adolfo ve Poroto Cambiaso, Tomas Panelo, Jeta ve Barto Castagnola gibi 10 handikaplı oyuncuların yanı sıra Polito Pieres (9 handikap), Jesse Bray (7 handikap), Rufino Merlos (6 handikap), Mackenzie Weisz (6 handikap) ve genç yıldız Timmy Dutta (4 handikap) gibi isimlerle bir kez daha olağanüstü bir rekabet düzeyi sundu.

1974 yılında kurulan USPA Gold Cup, Amerikan yüksek handikaplı polo sezonunun köşe taşı olmaya devam ediyor. 2026 turnuvası, 52. USPA Gold Cup olarak kayıtlara geçti ve 1-26 Nisan 2026 tarihlerinde NPC'de oynanan U.S. Open Polo Championship yolunda belirleyici bir an oldu.

USPA Gold Cup ayrıca, U.S. Polo Assn.'in ikonik temel parçanın polo sporundan dünya gardıroplarına uzanan kökenlerini kutlayan yeni küresel polo tişört kampanyası 'An Icon Born from the Game' (Oyundan Doğan Bir İkon) için kilit bir platform işlevi gördü. U.S. Polo Assn., kampanyayı sporun en prestijli turnuvalarından birinde hayata geçirerek; hayranları, oyuncuları ve tüketicileri polo tişörtün otantik DNA'sıyla buluşturdu ve spor ile stili miras ve modern tarzı güçlendirecek şekilde birleştirdi.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden globalpolo.com'ya ulaşın.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.