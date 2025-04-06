Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un Bandırmaspor ile karşılaştığı ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan mücadelesini İzmit Kent Meydanı’na kurduğu dev ekrana taşıdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor’un şampiyonluk mücadelesi, İzmit Kent Meydanı'na taşındı

Kocaelispor, bugün oynanan Bandırmaspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. İzmit Kent Meydanı’nı dolduran kalabalık, nefes kesen karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekrandan takip etti.

KENT MEYDANI DOLDU

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve ligin zirvesinde bulunan Kocaelispor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Her zaman olduğu gibi bu sezon boyunca da Kocaelispor’a tam destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kent Meydanı’na kurduğu dev ekran önünde Yeşil-Siyahlı taraftarı buluşturdu. “Formanı giy, bayrağını al, tek yürek olup meydanı dolduralım” çağrısına kulak vererek Kocaelispor’a gönül verenler, İzmit Kent Meydanı’nı doldurdu.

İzmit Kent Meydanı, Kocaelispor’un 2-2 berabere kaldığı karşılaşma öncesinde yeşil-siyah renklere büründü. Karşılaşma boyunca alanda büyük heyecan hakimdi.

Formasını giyen, bayrağını alan Kocaelispor taraftarları, takımlarına olan sevgilerini meydanda bir kez daha gösterdi. Kocaeli halkı maç boyunca takımlarına büyük destek verirken, şampiyonluk yolundaki bu önemli karşılaşma heyecan içinde takip edildi.

Kocaelispor’un şampiyonluk yolundaki kararlı yürüyüşü, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İzmit Kent Meydanı’nda bir kez daha taraftarı buluşturdu. Taraftarlar, takımlarına olan desteğini hep birlikte gösterdi.