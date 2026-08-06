İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecinin durduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Belediye, teknik hazırlıkların sürdüğünü, zemin etüdü ihalesinin başlatıldığını ve uygulama projelerinin eş zamanlı yürütüldüğünü açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecine ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle sosyal medyada çalışmaların ilerlemediği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Karşıyaka Belediye Başkanı'nın son açıklamalarının da kamuoyunda yanlış algıya neden olabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Belediye, 30 Mart 2026 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ nezdinde gerekli yazışmaların yapıldığını, onaylı mimari projeler, zemin etütleri ve teknik raporların hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, projenin ilerleyebilmesi için Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında gerekli iznin 13 Nisan 2026'da talep edildiği, onayın ise 8 Haziran 2026 tarihinde alındığı kaydedildi.

Stadın inşa edileceği alanda zemin etüdü çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 11 bin metrekarelik alandaki kazı çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla tamamlandığı ve böylece ilave maliyet ile zaman kaybının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Belediye, 31 Temmuz 2026 tarihinde zemin ve temel etüt raporuna ilişkin ihale dosyasının Satınalma Dairesi Başkanlığı'na gönderildiğini, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yükleniciye yer teslimi yapılarak etüt çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Sahadaki çalışmalarla eş zamanlı olarak, Bakanlık onaylı mimari projelerin güncel imar planı ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde revize edilmesine yönelik uygulama projeleri ile müşavirlik hizmet alım süreçlerinin de sürdüğü belirtilen açıklamada, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından stadın yapım aşamasına geçileceği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar hukuki sorunlar ve idari süreçler nedeniyle ilerleme sağlanamayan projede ilgili bakanlıklar ve kurumlarla gerekli koordinasyonun kurulduğunu belirterek, Zübeyde Hanım Stadı'nın en kısa sürede yapımına başlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.