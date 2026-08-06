Bursa'da Osmangazi Belediyesi'ni uluslararası ralli organizasyonlarında temsil eden başarılı sporcu Kübra Denizci Keskin, Roma'da elde ettiği kupa ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl birinci olduğu Czech Barum Rally Zlín için hazırlanan Denizci Keskin, 14-16 Ağustos tarihlerinde başarısını tekrarlamak için piste çıkacak.

BURSA (İGFA) - Dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Denizci Keskin, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türkiye'yi ve Osmangazi Belediyesi'ni gururla temsil etmeye devam ediyor.

Son olarak Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale'de Rally5 kategorisinde birincilik elde eden, kadınlar klasmanında ise üçüncü olan başarılı pilot, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek yarış öncesinde kazandığı kupa ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Aydın, Denizci Keskin'in Avrupa arenasındaki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuya başarı dileklerini iletti.

'TÜRKİYE'YE ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK'

Kübra Denizci Keskin'in yalnızca sportif başarılarıyla değil, azmi, kararlılığı ve ortaya koyduğu mücadeleyle de örnek olduğunu belirten Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi olarak başarılı sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ralli gibi erkek egemen bir sporda Kübra Denizci Keskin'in Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğinin altını çizen Başkan Aydın, şunları kaydetti:

'Roma'da birinci oldu, inşallah Çek Cumhuriyeti'nde de podyum hedefliyor. Şimdiden başarılar diliyoruz. Dezavantajlı görünse de insanların aslında çalışarak, azmederek neler başarabileceği konusunda da kendisi sadece Bursa'da, Osmangazi'de değil, Türkiye'ye çok güzel bir örnek. Biz de yanındayız, destekliyoruz. İnşallah orada da yüzümüzü güldürüp, güzel bir başarıyla gelecek. Kazasız, belasız yarışlar diliyorum.'

Zorlu etapları, yüksek temposu ve pilotlar açısından güçlük derecesiyle Avrupa ralli takviminin önemli yarışlarından biri olan organizasyonda Denizci Keskin'in hedefi, geçtiğimiz yıl elde ettiği birinciliği yeniden kazanmak. Roma'da elde ettikleri kupayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile paylaştıklarını belirten başarılı sporcu, 'Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Roma yarışından geldik ve kategorimizde birinci olduk. Aynı zamanda genel klasmanda da kadınlarda üçüncü olduk. Önümüzdeki hafta Çek Cumhuriyeti yarışına gidiyoruz. Geçen sene bu yarışı birincilikte tamamlamıştık, bu sene de podyumu hedefliyoruz. Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kübra Denizci Keskin, 14-16 Ağustos tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek Czech Barum Rally Zlín'de RC5 kategorisi ve kadınlar kupasında mücadele edecek.