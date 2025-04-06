TFF 3. Lig’in 27. haftasında Bursaspor sahasında 23 Elazığ FK’yı konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-1 galibiyetle tamamladı.BURSA (İGFA) - TFF 3. Lig’in 27. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda 23 Elazığ FK’yı konuk etti.

Bursaspor, taraftarı önünde 23 Elazığ FK’yı 11. dakikada Sedat Cengiz ve 77 ve 84'üncü dakikalarda Muhammet Demir’in golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Bursaspor'un haftaya Artvin Hopa’yı mağlup etmesi halinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.