Türkiye'nin en uzun yelken haftası 14. TAYK - Eker Olympos Regatta, 7 Ağustos'ta Kalamış açıklarında başlayacak J70 yarışlarıyla ilk startını verecek.

İSTANBUL (İGFA) - 'Rüzgârı Yakala' mottosuyla düzenlenen organizasyon boyunca sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM ve Yat sınıflarında İstanbul'un farklı parkurlarında mücadele edecek. Yaklaşık on gün sürecek organizasyon, yelken sporunun rekabetçi ruhunu canlı yayınlar ve sosyal etkinliklerle buluşturarak deniz tutkunlarına kapsamlı bir festival deneyimi sunacak.

J70 YARIŞLARI, REKABET TEMPOSUNA YÖN VERECEK

Organizasyonun açılışını yapacak J70 yarışları, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde her gün saat 12.00'de Kalamış açıklarında gerçekleştirilecek. Hız, strateji ve ekip uyumunun belirleyici olduğu bu sınıfta takımlar, sezonun en iddialı yarışlarından biri için aynı parkurda buluşacak. İyi bir taktik bilgisi ve yelkencilik deneyimi gerektiren J70 yarışları, Olympos Regatta'nın rekabet temposuna da yön verecek.

Yelken şöleni, 11-12 Ağustos'ta Moda açıklarında gerçekleştirilecek J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek. 11-12-13 Ağustos'ta Fenerbahçe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek Hareketli Salma yarışlarında ise genç yelkenciler parkura çıkacak. Her gün saat 12.00'de başlayacak yarışlar, geleceğin başarılı sporcularına ev sahipliği yapacak.

ZORLU GECE PARKURU

Programın en dikkat çekici etaplarından biri olan Off-Shore Gece Yarışı ise 14 Ağustos akşamı saat 18.00'de Çınarcık rotasında gerçekleştirilecek. Gece koşullarında uzun mesafeli seyir yapacak ekipler, denizcilik bilgilerini, dayanıklılıklarını ve stratejilerini zorlu parkurda sınayacak.

15 ve 16 Ağustos'ta Moda Deniz Kulübü açıklarında saat 12.00'de start alacak IOM sınıfı yarışları, organizasyonun farklı disiplinlerini bir araya getiren özel etaplardan biri olacak. Kıyıdan kontrol edilen uzaktan kumandalı model teknelerin yarışacağı bu kategori, izleyicilere yelken sporunun farklı bir yüzünü sunacak. 15 Ağustos'ta 12.00'de Yat sınıfları için düzenlenecek Şamandıra Yarışı da organizasyonun önemli mücadelelerinden biri olacak.

14. TAYK - Eker Olympos Regatta'nın büyük finali ise 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek Yat sınıfı yarışıyla yapılacak. Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı'nın büyüleyici silueti eşliğinde gerçekleşecek mücadele, organizasyonun en görkemli anlarına sahne olacak. Akşam saat 19.00'da düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren ekipler kupalarını alırken, günler boyunca süren yelken şöleni de sona erecek.