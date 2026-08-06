TOFAŞ Basketbol Takımı, 25-28 Eylül tarihlerinde başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma ile evinde karşılaşacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen yeni sezon kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Egemen, Dr. Yılmaz Argüden, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılırken; TOFAŞ Spor Kulübü'nü Genel Menajer Tolga Öngören, A Takım İdarecisi Ferhat Şoför ile Biletleme ve Operasyon Sorumlusu Toprak Kahriman temsil etti.

Çekilen kura çekimi sonucu TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezona Pizzabulls Bordo Bandırma ile iç saha maçıyla başlayacak.

Yeni sezon fikstür çekiminin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören, şu ifadeleri kullandı; 'Yeni bir takımız. Yeni bir koç değişikliğine ihtiyacımız vardı. Bazı değişiklikler yapmak istedik. Yeni koçumuzun kafasındaki oyun anlayışı da bunu destekledi.

Geçen sezonki oyuncularımızdan Yiğitcan Saybir, Sadık Kabaca ve Efe Postel takımımızda kaldı. Karahan Efeoğlu da kiralık gitmişti, geri geldi. Diğer tüm oyuncularımız yeni. 7 yeni yabancı ve Leon Harun Apaydın.. Teknik ekipte de Caner Topaloğlu dışında herkes yeni. Değişiklikler bazen iyidir:

Eklemelere yolda bakacağız. Koçumuzun biraz takımı görmesi gerekiyor. Koçumuz genç oyuncularımızla mini bir kamp yaptı. Kendisinin istediklerini tuttuk. Bazılarını kiralık olarak gönderdik. Oyun sistemimizde değişiklikler göreceğiz. Biraz daha açık saha ve topa sahip olma sayısını yükselten, mantıklı koşular yapan, topu alanın ortaya girdiği gibi bir oyun planı var koçumuzun kafasında. Ağustos'un 13'ünde yeni sezon çalışmalarına başlıyoruz. Koçumuzun isteği üzerine 10 hazırlık maçı oynayacağız. Önümüzdeki sezon ayrıca Eurocup'ta yer alacağız. Euroleague'de de değişim olunca, yeni CEO'nun vizyonuyla, Eurocup bizim için daha cazip hale geldi. 32 takım var 4 grup, kuvvetli bir sistem. Sezon içinde Avrupa'da minimum 14 maç oynayacağız. İç sahada 3 maç yerine 7 maç olacak. Bu taraftarımız için de iyi bir şey, oyuncular zaten sürekli maç oynamak istiyor. Bunun gibi birkaç tane şeyi üst üste koyunca bizim için Eurocup'a geçmek kolay bir karar oldu. Umarım herkes için hayırlı olur.'

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 2026-2027 Sezonu Basketbol Süper Ligi fikstürü;

İLK DEVRE

1. HAFTA (25-28 Eylül 2026) / TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma

2. HAFTA (2-5 Ekim 2026) / Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ

3. HAFTA (9-12 Ekim 2026) / TOFAŞ-Esenler Erokspor

4. HAFTA (16-19 Ekim 2026) / Glint Körfez Basket-TOFAŞ

5. HAFTA (22-26 Ekim 2026) / TOFAŞ-Aliağa Petkimspor

6. HAFTA (30 Ekim-2 Kasım 2026) / Fenerbahçe-TOFAŞ

7. HAFTA (6-9 Kasım 2026) / Anadolu Efes-TOFAŞ

8. HAFTA (13-16 Kasım 2026) / TOFAŞ-Trabzonspor

9. HAFTA (20-23 Kasım 2026) / Türk Telekom-TOFAŞ

10. HAFTA (4-7 Aralık 2026) / TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic

11. HAFTA (11-14 Aralık 2026) / Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

12. HAFTA (18-21 Aralık 2026) / TOFAŞ-Çayırova Bld.

13. HAFTA (25-28 Aralık 2026) / Karşıyaka-TOFAŞ

14. HAFTA (1-4 Ocak 2027) / TOFAŞ-Bursaspor

15. HAFTA (8-11 Ocak 2027) / Beşiktaş-TOFAŞ



İKİNCİ DEVRE

16. HAFTA (15-18 Ocak 2027) / Pizzabulls Bordo Bandırma-TOFAŞ

17. HAFTA (22-25 Ocak 2027) / TOFAŞ-Yukatel Denizli Basket

18. HAFTA (29 Ocak-1 Şubat 2027) / Esenler Erokspor-TOFAŞ

19. HAFTA (5-8 Şubat 2027) / TOFAŞ-Glint Körfez Basket

20. HAFTA (12-15 Şubat 2027) / Aliağa Petkimspor-TOFAŞ

21. HAFTA (5-8 Mart 2027) / TOFAŞ-Fenerbahçe

22. HAFTA (12-15 Mart 2027) / TOFAŞ-Anadolu Efes

23. HAFTA (19-22 Mart 2027) / Trabzonspor-TOFAŞ

24. HAFTA (26-29 Mart 2027) / TOFAŞ-Türk Telekom

25. HAFTA (2-5 Nisan 2027) / Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ

26. HAFTA (9-12 Nisan 2027) / TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji

27. HAFTA (16-19 Nisan 2027) / Çayırova Bld.-TOFAŞ

28. HAFTA (23-26 Nisan 2027) / TOFAŞ-Karşıyaka

29. HAFTA (30 Nisan-3 Mayıs 2027) / Bursaspor-TOFAŞ

30. HAFTA (7-10 Mayıs 2027) / TOFAŞ-Beşiktaş