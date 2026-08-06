2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan Carettalar'da tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların sezon başı olmasına karşın oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi.

BAŞANTRENÖR GÖREN: 'HEDEFİMİZ MSK'Yİ TEKRAR AİT OLDUĞU YERE TAŞIMAK'

Antrenman öncesi oyuncuları ile konuşan Başantrenör Burak Gören yaptığı açıklamada ise yeni sezon hedeflerini anlattı. Mersin'in Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirten Gören, heyecanlı olduklarını belirterek, 'Her sezon başlangıcı her takım için çok heyecanlar içerir. Biz heyecanlıyız. Mersin; Çukurova, Türk basketbolu için, Türk sporu için, tarihiyle, geçmişiyle, kazandıklarıyla, yetiştirdikleriyle çok değerli, çok büyük bir yer. MSK'yi, tekrar ait olduğu yere, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz' dedi.

MSK'nin, hem gelişim olarak hem yaptıklarıyla ve de gelecekte yapacaklarıyla çok büyük potansiyeli olan bir kulüp olduğuna dikkat çeken Gören, 'Dolayısıyla bizim buradaki birinci hedefimiz, öncelikli olarak Süper Lig'e çıkabilmek. Bu doğrultuda bir kadro kurduk. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Tabi ki Türkiye Basketbol Ligi çok büyük rekabetin olduğu, çok iyi antrenörlerin ve oyuncuların olduğu bir lig. Dolayısıyla MSK'yi tekrar Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne taşımak için elimizden gelen bütün çabayla mücadele edeceğiz' diye konuştu.