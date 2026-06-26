Kapanca Sokak Festivali'nin ilk gününde sahne alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve The Jackpot, müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kapanca Sokak Festivali'nde ilk gün müzik dolu anlara sahne oldu. Tarihi Kapanca Sokakları'nda gün boyunca devam eden etkinlikler, akşam saatlerinde konserlerle taçlandı. Festivalin müzik programı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun sahne performansıyla başladı.

Alanı dolduran vatandaşlar, bando eşliğinde festival coşkusunu doyasıya yaşarken, meydanda renkli ve hareketli görüntüler oluştu. Festival ziyaretçileri bando performansına alkışlarla eşlik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Akçakoca Meydanı Ana Sahne'de The Jackpot grubu sahne aldı. Rock müziğin sevilen parçalarını seslendiren grup, enerjik performansıyla festivale katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Festival alanını dolduran yüzlerce müziksever, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel bir şölen oluştururken, sahne önünde yoğun kalabalık oluştu. Hareketli şarkılarla coşkunun zirveye çıktığı gecede vatandaşlar dans ederek festivalin keyfini çıkardı.