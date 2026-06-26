Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bölgenin soruları ve vatandaşların talepleri görüşüldü.

BURSA (İGFA) - Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı ile vatandaşların fikir ve önerilerine önem veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan mahalle buluşmalarını sürdürüyor. 'Milletle bütünleşen belediyecilik' anlayışı ve 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' sloganıyla yapılan mahalle buluşmalarının bu haftaki adresi Ertuğrulgazi Mahallesi oldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Seçkin Sokakta bulunan semt sahasında gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, kurumlardan temsilciler ve Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Yıldız Cabir katıldı. Program başlangıcında kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 'Bu buluşma vesilesiyle hicri yeni yılınızı da kutluyorum. Muharrem ayınızı tebrik ediyorum' dedi.

BİZ ÇÖZÜM İÇİN BURADAYIZ

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Taban, 'Davetimize icabet ettiğiniz, bu akşam burada bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları ne için yapıyoruz? Özellikle sizlerden mahallenizde yaşadığınız sorunlar, problemler, bizlere iletmek istediğiniz tavsiyeler, öneriler varsa bunlarla ilgili birinci ağızdan bunları sizlerden duyalım istiyoruz. Mahallemizde veya diğer muhitlerimizde var olan eksiklerimizin bizler de farkındayız. Hiçbir şeyi de bahane etmiyoruz. Nihayet itibariyle çözüm için buradayız, biz çözüm makamıyız' diye konuştu.

Konuşma sonrası Başkan Taban sözü vatandaşlara bıraktı. Gece geç saatler kadar devam eden istişarelerde mahalle sakinleri bölgeleri ve İnegöl ile ilgili merak ettikleri konuları, şikayetlerini, eleştirilerini ve tavsiyelerini doğrudan Başkan Taban'a iletme imkanı buldu. Karşılıklı istişareler de yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Mahalle buluşması programı sırasında İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl restoranı tarafından vatandaşlara Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramları da yapıldı.