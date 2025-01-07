İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2024 yılında da toplumsal faydayı artırma ve dezavantajlı gruplara destek olma hedefiyle binlerce bireye dokunarak fark yarattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla kadın, çocuk ve aileleri kapsayan önemli projelere imza attı. Sosyal destek, eğitim, girişimcilik, çocuk gelişimi ve farkındalık çalışmalarını kapsayan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren müdürlük, yerel yönetimde örnek bir yaklaşım sergiledi.

EĞİTİM VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI (İZMEK)

Kadınların ve gençlerin meslek edinmesi, kişisel gelişimlerini desteklemesi amacıyla düzenlenen İZMEK kursları, 54 farklı merkezde faaliyet gösterdi. 2024 yılı boyunca 6 bin 550 kursiyere el sanatlarından dil eğitimine kadar 96 farklı branşta eğitim verildi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri çeşitli sergilerde tanıtılarak ekonomik kazanç elde etmelerine de destek sağlandı. Bunun yanı sıra kadınlara yönelik farkındalık artırıcı seminerler ve tiyatro etkinlikleri düzenlendi.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE TAM DESTEK

Kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol alabilmesi için İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi büyük katkı sağladı. Onlarca kadın, keçe, makrome, deri, takı tasarımı ve çini gibi alanlarda atölyelere katıldı. Mikro kredi projeleri kapsamında 80 kadın girişimciye 600 bin TL destek sağlanarak yerel ekonomiye katkı sunuldu. İzmit Çarşısı’nda kadın girişimcilerin ürünlerini sergileyip satabilecekleri alanlar oluşturuldu ve stantlarda yüzlerce kadın ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL PROJELER

Çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için Çınar Çocuk Evleri ve Çınar Akademi projeleriyle büyük adımlar atıldı. Çınar Çocuk Evleri’nde 193 öğrenci eğitim aldı, sosyal etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla çocukların gelişimi desteklendi. Çınar Akademi’de ise LGS ve YKS’ye hazırlanan yüzlerce öğrenci, ücretsiz eğitim hizmetinden faydalandı.

KADIN SAĞLIĞI VE SOSYAL DESTEK PROJELERİ

2024 yılında ücretsiz diyetisyen hizmeti 3060 kişiye ulaştı, toplamda 10 bin 494 seans gerçekleştirildi. Gülümse Bebek Projesi kapsamında 576 yeni doğum yapmış anneye bebek bakım ürünlerini içeren paketler teslim edildi. Ayrıca Anne Taksi hizmetiyle annelere ücretsiz ulaşım desteği sağlandı.

TOPLUMSAL EŞİTLİK VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi. İzmit Saat Kulesi turuncu renkle ışıklandırılarak topluma güçlü bir mesaj verildi. Kadın gazetecilere özel ziyaretler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ve çeşitli söyleşilerle farkındalık artırıldı.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI

Kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın lansmanı 5 Aralık 2024’te gerçekleştirildi. Şiddet, sağlık, istihdam, eğitim ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi konuları kapsayan bu plan, toplumsal eşitlik için önemli bir rehber olarak öne çıktı.