İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Eşki, sağlık hizmetlerinin toplum için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Sağlık her şeyden önce gelir” dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Başkan Eşki, sağlık çalışanlarının pandemi ve afetler gibi olağanüstü durumlarda gösterdiği fedakârlığa dikkat çekerek, "Sağlık çalışanları olarak zor zamanlarda gösterdiğiniz sabır ve özveri, toplumumuzun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlayan en büyük güvencelerden biridir. Pandemi ve afetlerde sergilediğiniz üstün çaba, sadece meslek değil, insanlığa adanmış bir yaşamı temsil ettiğinizi gösteriyor. Hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, emeğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bornova Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Eşki, eksiklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bu dönem elimizden geldiğince Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne destek olmaya çalıştık. Bazı eksiklerimiz var, bunları gidermek için çaba göstereceğiz. Fen işleri, sosyal işler ve sağlık işleri, vatandaşlarımızın en çok talepte bulunduğu müdürlükler arasında. O yüzden burayı göz bebeğimiz gibi görüyor ve desteklemeye devam ediyoruz. Sizleri vatandaşlarla daha çok buluşturmak, sağlık sorunlarını daha hızlı çözmek istiyoruz"

“HİZMETLERİMİZDEN VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN”

Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise Bornova Belediyesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinden vatandaşların duyduğu memnuniyetini dile getirerek,

"Bazen rastgele vatandaşlarımızla konuşuyor, hizmetlerimiz hakkında görüşlerini alıyoruz. Evde Bakım Hizmeti, diyetisyen ve berber hizmetleri gibi çalışmalarımızla ilgili olumsuz bir geri dönüş almadık. Aksine çok memnun olduklarını ve teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Bu da ekip arkadaşlarımızın ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor" ifadeleri kullandı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Eşki, Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’ndaki ziyaretinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Sağlık alanındaki hizmetleri daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.