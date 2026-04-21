İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği Otizm Spor ve Yaşam Evi, Yaşama Destek Evi, Kısa Mola, İZGİM, Çınar Çocuk Evleri ve Avrupa Birliği destekli HIKE (Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam) projeleri Ankara'daki Belediyecilik Forumu'nda örnek uygulamalar arasında yer alarak diğer belediyelere ilham verdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle yerelin ötesinde Türkiye genelinde de sosyal belediyeciliğin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kreş Müdürlüğünün projeleri, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Belediyecilik Forumunda tanıtıldı.

700'ün üzerinde başvurunun yapıldığı forumda, seçilen 225 proje arasına girmeyi başaran İzmit Belediyesi, çalışmalarıyla dikkat çekti. 'Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek' mottosuyla gerçekleştirilen forumda iyi uygulama örnekleri arasında yer alan Otizm Spor ve Yaşam Evi, Yaşama Destek Evi, Kısa Mola, İZGİM, Çınar Çocuk Evleri ve Avrupa Birliği destekli HIKE projeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye temsilcilerine tanıtıldı.

OTİZM SPOR VE YAŞAM EVİ DETAYLARI PAYLAŞILDI

Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Yaşama Destek Evi projelerini katılımcılara detaylı şekilde aktardı. Kahveci, yalnızca Kocaeli'de değil çevre illerde de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Otizm Spor ve Yaşam Evi'nin, özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sunarken ailelerin üzerindeki eğitim ve bakım yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini ifade etti.

YAŞAMA DESTEK EVİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaşama Destek Evi projesinin 2021 yılından bu yana başarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Gözkonan Kahveci, özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kahveci, ailelerle kurulan güçlü iş birliği sayesinde çocukların günlük yaşam, öz bakım ve sosyal beceriler kazandığını söyledi.

'Kısa Mola' projesi ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Miray Onur tarafından paylaşıldı. Projenin, özel gereksinimli çocukların bakımını üstlenen ailelere nefes alanı oluşturduğunu belirten Onur, 'Bu proje, ailelerin hayatında büyük değişimler yaratıyor. Tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyoruz' diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM) yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Bineklioğlu, 'Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmalarımızın ulusal ölçekte paylaşılmaya değer bulunması bizleri ayrıca motive etti. Güçlü kadın, sağlıklı aile, güvenli toplum anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

HIKE PROJESİNE TAM NOT

İzmit Belediyesi, spor ve kültürü buluşturan Avrupa Birliği destekli HIKE (Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam) projesi de Belediyecilik Forumu'nda dikkat çekti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, forum kapsamında belediye temsilcilerine sunuldu. HIKE; spor, kültür ve turizmi bir araya getiren vizyoner çalışmalar arasında gösterilirken, katılımcılardan tam not aldı.

İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliğini, kadın istihdamını ve çocuk haklarını merkeze alan Çınar Çocuk Evleri projesi de forumda büyük ilgi gördü. İzmit Belediyesi Kreş Müdür Yasemin Şen Tüylü yaptığı sunumda, Çınar Çocuk Evleri'nin sosyal adalet temelli bir dönüşüm ekosistemi olduğu vurgulandı. Şen Tüylü; Yeşilova, Tüysüzler, Erenler, Şirintepe ve Tepeköy şubeleri