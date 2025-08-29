Kocaeli İzmit Belediyesi, Türk Sanat Müziği’ne gönül veren vatandaşları yeni dönem koro çalışmalarına davet ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Türk Sanat Müziği’ne gönül verenler için yeni dönem koro çalışmalarını başlatıyor. Koro Şefi Erbil Aydın yönetiminde gerçekleşecek olan çalışmalara katılmak isteyenler için başvurular 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

SEÇMELER 16 EYLÜL TARİHİNDE OLACAK

Koroya katılımda yaş sınırlaması bulunmazken, seçmeler 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 18.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Tüm dersler de yine aynı merkezde gerçekleştirilecek. Başvurular https://forms.gle/qJBQX4YXLsHPu2py9 adresindeki başvuru formundan online olarak yapılacak.