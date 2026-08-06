Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya'da hizmete sunduğu Düşkün Leylekler Evi, tarihi anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezde koruma altında bulunan leylek çifti Pişmaniye ile Bulut'un yavrusu 'Atlas', Büyükşehir'in yaban hayatını koruma çalışmalarının yeni simgesi oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaban hayatını koruma ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Ormanya'da hayata geçirdiği Düşkün Leylekler Evi, yaban hayatına ışık tutuyor. Merkezde koruma altında bulunan leylek çifti Pişmaniye ile Bulut'un yavrusu 'Atlas', yumurtadan çıktığı ilk andan itibaren uzman ekipler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Büyükşehir'in doğaya duyarlı yaklaşımının en somut örneklerinden biri olan Atlas, Ormanya'daki koruma çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

ATLAS'IN BÜYÜME SERÜVENİ 7/24 CANLI YAYINLANDI

Atlas'ın yumurtadan çıkışından itibaren tüm gelişim süreci, uzman veteriner hekimler ve biyologlar tarafından büyük bir titizlikle takip edildi. Beslenme düzeni, sağlık durumu ve fiziksel gelişimi anbean izlenen leylek ailesinin yuvasına özel bir kamera sistemi kuruldu. Vatandaşların da bu mucizevi büyüme yolculuğuna tanıklık edebilmesi için Ormanya'nın YouTube kanalı üzerinden 7/24 saat kesintisiz canlı yayın yapıldı. Böylelikle binlerce doğasever; Pişmaniye, Bulut ve yavruları Atlas'ın doğal yaşam döngüsünü evlerinden ilgiyle takip etme imkânı buldu.

DKMP İŞ BİRLİĞİYLE HALKALANDI, GPS CİHAZI TAKILDI

Doğadaki gelişimini başarıyla sürdüren Atlas'ın yaşam yolculuğunu bilimsel verilerle izleyebilmek adına kritik bir adım atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla uzman veteriner hekim ve biyologlar gözetiminde Atlas'ın detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Gerekli kan ve kanat ölçümleri tamamlanan minik leyleğe önce kimlik niteliğindeki halkası takıldı, ardından sırtına güvenli bir şekilde GPS takip cihazı yerleştirildi. Bu teknolojik donanım sayesinde Atlas'ın yaklaşan göç dönemindeki tüm hareketleri, mola vereceği konaklama noktaları ve kat edeceği binlerce kilometrelik rota, anbean kayıt altına alınacak.

KÜRESEL GÖÇ YOLLARINA ORMANYA İMZASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük ettiği bu bilimsel takip çalışması, sadece bir leyleğin izlenmesinin ötesinde uluslararası ölçekte büyük bir anlam taşıyor. Atlas'tan elde edilecek anlık veriler; leyleklerin küresel göç rotalarının netleştirilmesi, göç dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, hayatta kalma başarılarının ölçülmesi ve mola verdikleri stratejik alanların korunması açısından kritik bir kaynak oluşturacak. Ormanya'da yürütülen bu nitelikli çalışmalar, bir yandan yaban hayatının korunmasına öncülük ederken bir yandan da toplumda çevre ve doğa bilincinin kök salmasına katkı sunmaya devam edecek.