Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği, 12 Ağustos Çarşamba günü gökyüzü meraklılarını Erciyes'te buluşturacak. Yılın en etkili gökyüzü olayına tanıklık etmek isteyenler Hacılar Kapı'da ışık kirliliğinden uzak bir ortamda unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Her yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği bu yıl da Erciyes'te gökyüzünü görsel bir şölene dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yılın en büyüleyici doğa olayını Erciyes'in eşsiz doğasında seyretme fırsatı sunacak Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği 12 Ağustos Çarşamba günü gökyüzü tutkunlarını bir kez daha Erciyes'te bir araya getirecek.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinin bulunmadığı bir ortamda düzenlenecek etkinlik, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisine tanıklık etme imkânı sunacak.

Gondol son çıkış saati 23.00 olarak belirlenen ücretsiz görsel şölen, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sunacak.

Erciyes A.Ş. tarafından, Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliğine katılacak gökyüzü tutkunlarının kamp sandalyesi, mont, bere, battaniye gibi konfor sağlayacak ve sıcak tutacak eşya ve malzemeleri yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.