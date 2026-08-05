Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Bu Kampta Hayat Var' projesiyle özel bireyler ve aileleri yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin yaşamın her alanına daha güçlü katılımını desteklemeye devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Bu Kampta Hayat Var projesi bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Mavi Işıklar Engelliler, Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip vatandaşlar için tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kamplar, yaz sezonu boyunca devam ediyor.

Kamp programlarına şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da birçok vatandaş katılıyor. Samsun'da ikamet eden özel bireyler yatılı ve günübirlik kamp programlarından yararlanırken, şehir dışından gelen misafirler ise günübirlik kamp programlarına ücretsiz olarak katılabiliyor.

KAMP PROGRAMLARIYLA ÖZEL BİREYLER ÇOK YÖNLÜ GELİŞİYOR

Aileler için de önemli bir sosyal destek sağlayan 'Bu Kampta Hayat Var' projesi, özel bireylerin güvenli ve sıcak bir ortamda kaliteli zaman geçirmelerine imkân tanırken özel bireylerin ve ailelerinin güzel anılar biriktirilmesine de vesile oluyor. Özel bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar özgüvenlerini artırmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor.