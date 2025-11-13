İzmit Belediyesinin Kocaeli Çölyak PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlediği Glütensiz Mutfak Atölyesi'nde bu ay glütensiz kurabiye ve kek tarifleri denendi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli Çölyak PKU Yaşam Derneği'nin iş birliğiyle uzun süredir sürdürülen Glütensiz Mutfak Atölyesi, bu ay da yoğun bir katılımla Down Cafe'de gerçekleştirildi. Her ayın ikinci çarşambası düzenli olarak yapılan atölye, bugün de çölyaklı bireyleri ve vatandaşları bir araya getirdi.

FARKINDALIK ARTIYOR

Bu ayın tarifi glütensiz kurabiye ve kek olurken, katılımcılar hem yeni tarifler öğrendi hem de glütensiz ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu. Atölye sonunda katılımcılara, evlerinde de glütensiz tarifleri denemeleri için özel un karışımları hediye edildi. İzmit Belediyesi, Glütensiz Mutfak Atölyesi projesiyle çölyaklı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, sağlıklı ve erişilebilir glütensiz ürünler konusunda farkındalığı güçlendirmeyi sürdürüyor.