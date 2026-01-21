İzmit Belediyesi, memur, kadrolu işçi ve şirket işçisi ayrımı yapmadan 2 bin 150 çalışanını kapsayan banka promosyon sözleşmesini Halk Bankası ile imzaladı. Üç yıllık anlaşma kapsamında tüm çalışanlara toplam 85 bin TL promosyon ödenecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çalışanlar arasında ayrım gözetmeyen eşitlikçi yaklaşımını banka promosyon sözleşmesinde bir kez daha hayata geçirdi.

Belediye, 2 bin 150 çalışanı kapsayan promosyon anlaşmasını Halk Bankası ile imzaladı. Üç yıllık sözleşme kapsamında belediye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlar, 75 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 85 bin TL promosyon almaya hak kazandı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine İzmit Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli TÜM BEL-SEN Şube Başkanı Güzide Saatçi, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Halkbank Kocaeli Bölge Koordinatörü Alparslan Cengiz Şeker ve Halkbank İzmit Şube Müdürü Fatih Uzan katıldı.

'HERKES EŞİT ALSIN, İŞ BARIŞI BOZULMASIN'

Törende konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, promosyon sürecini göreve geldikleri günden bu yana eşitlik ve iş barışı anlayışıyla yürüttüklerini vurguladı. Hürriyet, 'Memur, kadrolu işçi ve şirket işçisi ayrımı yapmadan promosyon ihalelerini tek kalem halinde gerçekleştiriyoruz. Herkes eşit alsın, iş barışı bozulmasın istiyoruz' dedi. Birçok belediyede promosyonların ayrı ayrı yapıldığını ve bunun iş barışını zedelediğini belirten Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde en büyük yükü taşıyan şirket işçilerinin de aynı promosyondan faydalanmasının kendileri için temel ilke olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan ihalenin ardından bankalarla yeniden görüşmeler yapıldığını aktaran Hürriyet, 'İhalede verilen rakamlar beklentilerimizin altındaydı. Sendikalarımızın desteğiyle bankalarla tekrar görüştük ve şartları zorladık. En yüksek teklifi Halk Bankası verdi' diye konuştu. Başkan Hürriyet, ulaşılan rakamın Kocaeli ölçeğinde önemli bir seviye olduğunu belirterek, '2 bin 150 çalışanımız için 85 bin TL oldukça iyi bir sonuç. Büyükşehir Belediyesi 16 bin çalışan için 90 bin TL aldı. Bu tablo, doğru bir pazarlık yaptığımızı gösteriyor' dedi.

Halkbank Kocaeli Bölge Koordinatörü Alparslan Cengiz Şeker, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, anlaşmanın hem banka hem de belediye çalışanları için hayırlı olmasını diledi. Halkbank İzmit Şube Müdürü Fatih Uzan da İzmit Belediyesi ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sendika temsilcileri ise promosyon sürecinin şeffaflığına ve işçi-memur ayrımı yapılmamasına dikkat çekti. TÜM BEL-SEN Şube Başkanı Güzide Saatçi, anlaşmanın çalışanlar için önemli bir nefes olacağını söylerken, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük de emeği geçenlere teşekkür etti.