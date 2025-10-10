Eğitimde fırsat eşitliği için kolları sıvayan İzmit Belediyesi, mahalle etütlerini yeniden hayata geçirerek LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen mahalle etütleri projesini bu yıl yeniden hayata geçirdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 mahallede toplam 150 veli ve öğrenciye hizmet ulaştıran proje, 2025-2026 dönemi için yeniden başlatıldı. LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmayı amaçlayan mahalle etütleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor.

ETÜT PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİMLER;

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 16.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkçe ve Matematik derslerinin verildiği etütler, bu hafta itibarıyla başladı.