Kocaeli İzmit Belediyesi, Çayırova’da yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek minnet ve vefa duygularını bir kez daha gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Çayırova ilçesinde ikamet eden şehit yakınlarını evlerinde ziyaret ederek vefa ve minnet duygularını bir kez daha gösterdi.

Şehit ve Gazi Hizmetleri Biriminin düzenlediği program kapsamında, Şehit Jandarma Er Davut Ali Karadağ’ın anne ve babası Şehriban Hanım ile Musa Bey, Şehit Piyade Çavuş İlhan Küçüksolak’ın anne ve babası Kadriye Hanım ile Kemal Bey’in evlerine misafir olundu.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI

Ziyaretlere, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Şehit ailelerine, İzmit Belediyesinin bu alandaki çalışmaları, birimin amaçları, yürütülen sosyal destek faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilirken, şehit ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Ziyaret boyunca gösterdikleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için ailelere teşekkür eden belediye yetkilileri, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaya, emanetlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını paylaştı.