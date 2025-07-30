Kocaeli İzmit Belediyesi Kıbrıs Gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletmeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi şehit yakınları ve gazilere ziyaret programlarına devam ediyor. Program kapsamında Başiskele’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve aileleri ziyaret edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri Kıbrıs Gazisi Mehmet Üstünkol ve Mehmet Küçükkeskin’in evlerine giderek minnet ve şükran duygularını ifade ettiler.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ UNUTULMUYOR

Ziyarete, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Gazi ailelerine yapılan bu anlamlı ziyaretin, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

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Ziyaret sırasında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ileterek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerimizin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.