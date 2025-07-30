Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce asfaltı yenilenen Altınordu Subaşı ve Bucak Mahallelerinin kesiştiği İbn-i Sina Caddesinin aydınlatmaları da sil baştan yenilenerek modern bir görünüm kazanacak.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yürüttüğü yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tarımdan ekonomiye, ulaşımdan alt yapıya örnek bir belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda daha önce asfaltı yenilenen Altınordu ilçesi İbn-i Sina Caddesinde aydınlatma çalışması başlatıldı.

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında aydınlatmalar için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Alt yapının hazırlanmasının ardından hastane ve okulların bulunduğu cadde dekoratif aydınlatmalarla donatılacak. Yapılacak olan çalışma ile İbn-i Sina Caddesi modern bir görünüme kavuşacak.