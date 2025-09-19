Kocaeli İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek yeni projelerin müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi Solaklar Mevkii’ni ziyaret ederek bölge sakinlerinin taleplerini dinledi ve yeni projelerin müjdesini verdi

İzmit Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik çalışmalarına Durhasan Mahallesi Solaklar Mevkii ziyaretiyle devam etti. Başkan Yardımcıları Erdem Arcan ve Celal Hülür, Köy Hizmet Masası Sorumluları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette, bölge sakinlerinin talepleri dinlendi ve yerinde incelendi.

ARCAN: VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZLA

Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, “İzmit Belediyesi olarak her hafta bir mahallemize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bugün kırsal bölgemizde Durhasan Solaklar Köyü’ndeyiz. Muhtarımızın ve vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde inceleyeceğiz. Yeni nesil belediyecilik anlayışımızla kırsalda prestijli meydanlar oluşturmak, estetik sokaklar oluşturmak istiyoruz. Sorunları yerinde tespit edip çözmek bizim öncelikli belediyecilik anlayışımız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı dürüst, güvenilir, adil olarak sunma gayretindeyiz.

MANCARLI PİDE ETKİNLİĞİ MÜJDESİ

Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz vatandaşlarımızla memnuniyet anketleri yaparak talep ve önerileri dinliyor. Çınar Ekibimiz vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Gece gündüz İzmit için çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgenin en önemli gastronomisi mancarlı pide. Burada güzel bir meydan oluşturma ve mancarlı pide etkinliği yaparak tanıtmak istiyoruz. Tarihi dibek taşının olduğu bölgede bir dinlenme alanı oluşturma projemiz olacak. Tarihi bir çeşmemizi restore etmek istiyoruz” dedi.

HÜLÜR: İZMİT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yardımcısı Celal Hülür, “Muhtarımız Ünal Bey’e misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Caddeleri, sokakları, parkları yerinde inceliyor ve çözüm üretiyoruz. İzmit için çalışmaya ve gülümsemeye devam edeceğiz “şeklinde konuştu.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, “Sorunları yerinde görmek adına yaptığınız bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Mancarlı pide etkinliğimizin de müjdesini vermiş olalım. Her şey için teşekkürler. Umarım her şey güzel olacak. Eksiklerimiz var, giderilir. Dostluk baki” ifadelerini kullandı.