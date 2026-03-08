TMMOB ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde BAOB Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek savaşlara, kadın cinayetlerine ve eşitsizliğe karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada laiklik, eşit ücret ve İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş çağrısı öne çıktı.

BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında TMMOB ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) kadınları, BAOB Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla kadın hakları, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu Başkanı Gülsemin Ayyıldız ile Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve BAOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melike Baysal okudu.

BAOB kadınları adına yapılan açıklamada, savaşlardan ekonomik krizlere, toplumsal eşitsizliklerden kadın cinayetlerine kadar pek çok sorunun kadınların yaşamını doğrudan etkilediği vurgulandı. Açıklamada, savaşların en ağır bedelini kadınların ödediği belirtilerek Ortadoğu'dan Ukrayna'ya uzanan çatışma coğrafyalarında kadınların şiddet, yerinden edilme ve yoksullukla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Türkiye'de de kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, kadınların en çok kendi evlerinde öldürüldüğüne ve faillerin çoğunlukla yakın erkekler olduğuna işaret edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bu tabloyu daha da ağırlaştırdığı ifade edilerek, sözleşmeye geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca laikliğin kadınların en temel güvencesi olduğu vurgulanarak, kadınların eğitim, çalışma, boşanma, miras ve siyaset gibi temel haklarının korunmasının ancak laik ve demokratik bir düzenle mümkün olduğu belirtildi.

Kadınların çalışma yaşamında da ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, meslek sahibi kadınların dahi cam tavanlar, ayrımcılık ve tacizle mücadele etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Eşit işe eşit ücret, güvenceli çalışma, kreş hakkı ve sendikal örgütlenme özgürlüğünün sağlanması gerektiği vurgulandı.

BAOB kadınları, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans politikası uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesini, 6284 sayılı yasanın korunmasını ve ILO 190 sözleşmesinin onaylanmasını talep etti.

Basın açıklamasında ayrıca kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinin demokratikleşmenin en güçlü dinamiklerinden biri olduğu belirtilerek, kadınların özgürleşmeden toplumun özgürleşemeyeceği vurgulandı.

Açıklama sonrasında Makine Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Konferans Salonu'nda 'Kadın Hakları Bağlamında Medeni Kanun ve Güncel Durum' başlıklı panel düzenlendi. Panelde TMMOB Bursa İKK Kadın Çalışma Grubu'ndan Gülsemin Ayyıldız, BAOB'dan Melike Baysal ile Bursa Barosu'ndan Av. Bilgen Şentürk ve Av. Ebru Yıldız konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Medeni Kanun'un kadın hakları açısından önemi ve güncel gelişmeler değerlendirildi.