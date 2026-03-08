Maltepe Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Kent Söyleşileri' programında kadın yoksulluğu, dayanışma ağları ve yerel yönetimlerin çözüm politikaları ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, 'Kent Söyleşileri' programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Yoksulluk Kıskacında Kadın: Mücadele, Dayanışma ve Yerel Çözümler' başlıklı söyleşiyle sona erdi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Avukat Selin Nakıpoğlu ile kadın hakları savunucusu Handan Koç konuşmacı olarak katıldı. Programda kadınların yoksullukla mücadelesi, dayanışma ağlarının önemi ve yerel yönetimlerin bu alandaki rolü ele alındı.

'YOKSULLUK KADINLARI İKİ KAT ETKİLİYOR'

Söyleşide konuşan Avukat Selin Nakıpoğlu, neoliberal ekonomi politikalarının yoksulluğu derinleştirdiğini ve bunun kadınları daha ağır biçimde etkilediğini söyledi.

Nakıpoğlu, kadınların iş bulmakta zorlandığını ve özellikle barınma ile güvenli sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, 'Yoksulluğun yarattığı tahribata annelik de eklenince kadınlar hayatlarından daha fazla fedakârlık yapmak zorunda kalıyor' dedi.

Laik ve kamucu bir düzende yoksulluğun kader gibi sunulamayacağını vurgulayan Nakıpoğlu, Medeni Yasa'nın uygulanmasının kadınların ekonomik ve toplumsal haklarının korunmasında hayati önem taşıdığını ifade etti. Kadın hakları savunucusu Handan Koç ise kadınların yaşamın her alanında büyük emek verdiğini ancak bunun çoğu zaman ekonomik karşılığını alamadığını söyledi.

Koç, 'Kadınlar çok okuyor, çok becerikli yaşıyor. Hayatın her alanında varız ama bunun ekonomik bir karşılığı çoğu zaman yok. Eşit eğitim hakkı ve eşit işe eşit ücret kadınların temel hakkıdır' ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Programda konuşan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut da belediye olarak kadınların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Karabulut, güvenli ve yaşanılabilir kent çalıştayları düzenlediklerini, ILO 190 kapsamında çalışmalar yaptıklarını ve Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SEDEM merkezinde özellikle bağımlılık sorunları yaşayan bireylere psikolojik destek verildiğini söyledi.

Mahallelerde bulunan dayanışma merkezlerinde üniversitelerle iş birliği içinde eğitim ve sosyal projeler yürütüldüğünü de belirten Karabulut, kadın şoförlere yönelik eğitim programlarının da sürdüğünü kaydetti.

TEMA VAKFI'NA BAĞIŞ

Programın sonunda Maltepe Belediyesi tarafından konuşmacılar adına TEMA Vakfı'na bağış yapıldı. Bağış belgeleri Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından Avukat Selin Nakıpoğlu ve Handan Koç'a takdim edildi.

Söyleşi, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle sona ererken, kadın yoksulluğuyla mücadelede dayanışma ağlarının güçlendirilmesi ve eşitlikçi sosyal politikaların önemine dikkat çekildi.