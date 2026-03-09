Nevşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçeklerle kutladı. Kadınların bu özel gününde, Nevşehir merkez genelinde çeşitli noktalarda gerçekleştirilen etkinlikte 5 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi birimleri tarafından 'Kadınlar Günü' dolayısı ile gerçekleştirilen çiçek dağıtımı Nevşehirli kadınların ruhuna hitap ederek çok mutlu etti.

Kapalı Pazaryerinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsünde, kentin en işlek ve aktif cadde ve sokaklarıyla bir çok mahallesinde 5 bin adet Karanfil kadınlarına dağıtıldı.

Nevşehir'de gerçekleştirilen dağıtım programıyla kadınların toplumdaki yeri ve emeğinin önemine vurgu yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından kadınların hayatın her alanında emekleri, sevgileri ve fedakarlıklarıyla topluma değer kattığı ifade edildi.