İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene babası Kıbrıs gazisi Cemal Tugay’ın madalyaları ile katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Başkan Tugay’ın Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay’ın madalyaları ile katıldığı kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, gazi derneklerinin temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.

Tören çelenk sunumu ile devam etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

“KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN ŞEREF VE KAHRAMANLIK GÜNÜDÜR”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, “Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın büyük güvencesi ve dayanağıdır. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” diye konuştu.

GAZİLERDEN BAŞKAN TUGAY’A TEŞEKKÜR

Başkan Tugay, törenin ardından Kültürpark İzmir Sanat’taki makamında gazi derneklerinin başkan ve temsilcilerini ağırladı. Dernek başkanları Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi, çözüm odaklı çalışmalar için teşekkürlerini aktardı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Halil Taşçı, “Yerel yönetimlerin çok büyük desteğini görüyoruz. Sizi zaten kendimizden, bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Başta size ve personelinize çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir ekipsiniz. Büyükşehir çalışanları her aradığımızda sıkıntılarımıza anında çözüm bulmaya çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor. Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Böyle bir günde bizleri bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi