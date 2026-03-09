Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini yürüten KAYMEK, kursiyerlerini sadece meslek sahibi yapmakla kalmıyor, öğrendiklerini işe dönüştürmeleri için her adımda yanlarında oluyor. KAYMEK'in Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri branşı kursiyerlerinden Hayriye Koca, kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda yediden yetmişe tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz kurs hizmeti sunan ve on binlerce insana ulaşarak hayatlara dokunan bu hizmetleri ile şehrin 6'ncı üniversitesi olarak anılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültü A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerine, sadece eğitimlerinde değil kariyerlerinde de destek oluyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'in Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri branşı kursiyerlerinden Hayriye Koca, KAYMEK aracılığı ile hayallerine kavuştu. KAYMEK'in Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursu'na katılarak devamında gerekli tüm belgelerini alan Koca, kendi kuaför salonunu açmanın mutluluğunu yaşıyor.

KAYMEK ile kendini keşfettiğini dile getiren Hayriye Koca, '40 yaşında 2 çocuk annesiyim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleği KAYMEK ile beraber keşfettim. Aynada insanların yüzlerine bakıp mutlu olduklarında iyi ki bu meslekteyim diyorum. İyi ki bu meslekte ilerliyorum' dedi.

Koca, Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK'in destekleri ile bugünlere geldiğinin altını çizerek, 'Ben yurt dışından geldim. Yurt dışından gelince sosyalleşmek için bir arayış içerisindeydim. Ne yapabilirim diye araştırıyordum; sosyal medyada KAYMEK ile tanıştım. Kursa kaydımı yaptırdım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gözde Hocamın destekleriyle bugüne geldim' diye konuştu.

'KAYMEK Sadece Yeteneklerimizi Ortaya Çıkarmakla Kalmıyor'

KAYMEK'in sadece kurs içeriği ile değil mesleğe atılma süreci ile ilgili de tam destek verdiğini anlatan Koca, 'Ben sadece bir kursa gideceğimi zannederken bu meslekle ilgili nasıl ilerleyebileceğimi, nelerden geçeceğimi, nasıl belge alabileceğimi, her şeyi beraberinde öğrendim. KAYMEK sadece yeteneklerimizi ortaya çıkarmakla yetinmeyip bu meslekte nasıl ilerleyeceğimiz, nasıl yol alacağımız konusunda bize yardımcı oluyor' şeklinde konuştu.

Koca, KAYMEK kursları ile ilgili de kendini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, 'KAYMEK kursuna katılacaklara tavsiyem hiç zaman kaybetmesinler. Belki kendilerini bile keşfetmemişken orada keşfedecekler, bu fırsat verilecek. Yolları belki de çok güzel yerlere çıkacak. Hiç zaman kaybetmeden başvursunlar' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK'e tüm destekleri için teşekkür eden Koca, 'KAYMEK yolculuğumda, bana bu sürede yardımcı olan, destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gözde Baytekin hocama, KAYMEK'teki bütün hocalarımıza, çalışanlara çok teşekkür ederim. Belki sizin de içinizde keşfedilmemiş cevherler vardır. Hiç zaman kaybetmeden KAYMEK'e gelin' dedi.

KAYMEK, yılın her döneminde ücretsiz mesleki eğitim ve kursları ile on binlerce vatandaşın hayatına dokunuyor.