Mudanya Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerde kadın emeği, dayanışma ve mücadele vurgusu öne çıktı. Sergiden konsere, tiyatro oyunundan söyleşilere uzanan programda kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekildi.

BURSA (İGFA) - Kadın çalışan oranı yüzde 34'ü aşarak Bursa'daki belediyeler arasında ilk sırada yer alan Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Gün boyunca düzenlenen programlarda kadın emeği, dayanışma ve fedakârlık temaları öne çıktı.

Etkinlikler, Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (BUFSAD) Cumhuriyet Galerisi'nde açtığı 'Gölgede Kalanlar' fotoğraf sergisiyle başladı. 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergide yer alan 55 fotoğraf, toplumda çoğu zaman görünmeyen hikâyeleri görünür kılmayı amaçladı.

Program, daha sonra Mütareke Meydanı'nda sahne alan Barış Kadın Bandosu'nun konseriyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenibağarası Köy Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Adımız Kadın Soyadımız Zafer' adlı oyun izleyiciyle buluştu. Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların verdiği mücadeleyi anlatan oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Etkinliklere Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, başkan yardımcıları Nisa Kartaltepe ve Sağra Kahraman Sevinç, meclis üyeleri ve çok sayıda Mudanyalı katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediyede kadın çalışan oranının yüzde 34'ün üzerinde olduğunu belirterek kadın istihdamında öncü belediyelerden biri olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Başkan Dalgıç, kadınların varlığının ve oranının konuşulmadığı bir toplum hedeflediklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe kadınların üretimde ve yönetimde giderek daha görünür hale geldiğini belirterek yerel yönetimlerin bu dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini söylerken, Başkan Yardımcısı Av. Sağra Kahraman Sevinç ise kadınların hikâyelerinde dayanışmanın önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, kadın emeğinin çoğu zaman sessiz olsa da hayatın en güçlü unsurlarından birini oluşturduğunu dile getirdi.