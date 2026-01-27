İzmit Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Manevi duyguların, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalarla hem ihtiyaç sahiplerine destek olunacak hem de hayırseverlerle dayanışma güçlendirilecek.

Ramazan paketi desteği veya sıcak yemek hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler; www.izmitkardeseller.com adresi üzerinden form doldurarak, İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak ya da Müdürlüğü arayarak (0262 318 00 00 - dâhili: 4212-4213-4214-4216-4217-4220-4223) talepte bulunabilecek.

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar, www.izmitkardeseller.com adresinde yer alan 'Destek Vermek İstiyorum' butonuna tıklayarak ya da iftarizmitbel.com adresi üzerinden Ramazan Paketi (1000 TL) veya İftar Desteği (240 TL) seçeneklerinden birini ya da her ikisini seçerek online ödeme yoluyla bağış yapabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ramazan Kolisi Desteği almak için son başvuru tarihi: 26 Şubat

Sıcak Yemek Desteği almak için son başvuru tarihi: 26 Şubat. Ramazan Kolisi Desteği vermek için başvurular 27 Ocak itibariyle başlamış olup Ramazan ayı boyunca devam edecek. İftar Desteği vermek için başvurular 27 Ocak itibariyle başlamış olup Ramazan ayı boyunca devam edecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan Ramazan kolileri, İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.