Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'bütçesi fazla veren belediyeler' haritasında Sivas, yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranıyla Türkiye genelinde öne çıkan iller arasında yer aldı.

SİVAS (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yerel yönetimlerin mali yeterlilik oranlarını gösteren verilerine göre Sivas, yüzde 115,22 bütçe yeterlilik oranı ile 'bütçe disiplininde zirve yapan iller' kategorisine girdi. Bu oran, belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla giderlerini karşılayabilme kapasitesini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor.

Yüzde 115 ve üzerindeki bütçe yeterlilik oranı, belediye yönetiminde mali disiplinin başarıyla uygulandığını ve yeni yatırımlar için güçlü bir mali zemin oluşturulduğunu gösteriyor.

Sivas Belediyesi, mali disiplinden ödün vermeden bir yandan geçmiş dönemden kalan projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. 2025 yılında altyapı yatırımlarına ağırlık veren belediye, araç filosunu güçlendirdi ve 'asfalt yılı' kapsamında rekor seviyede asfalt serimi gerçekleştirdi.

Geçmiş dönem borçları düzenli şekilde ödenirken, yarım kalan yatırımlar tamamlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla mevcut destekler artırıldı, yeni sosyal yardım programları da devreye alındı.

KALE PROJESİ VE TERMAL BÖLGELERDE BÜYÜK İLERLEME

Kale Projesi kapsamında, uzun yıllar boyunca yalnızca 11 binanın tamamlandığı alanda bugün itibarıyla 43 binanın yapımı tamamlandı. Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik bölgelerinde yapılan yatırımlarla bu alanlar yeniden canlandırıldı. Sivas'ın yaklaşık kırk yıllık hayali olan Kızılırmak Projesi de başlatıldı. Belediye çalışanlarının maaşlarının düzenli ve zamanında ödenmesi de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Sivas'ın en büyük taş kırma ve eleme tesisi olan Tecer Taş Ocağı hizmete açılırken, İşhan'da yeni bir ocak faaliyete geçirildi. Belediye iştiraklerinden Özbelsan bünyesinde ise yeni yatırımlar hayata geçirildi. Afet dönemlerinde şehrin ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki yeni ekmek fabrikası, yenilenen asfalt şantiyesi ve Özbelsan markalı su sayaçları öne çıkan projeler arasında yer aldı. Karla mücadelede ise ihtiyaç duyulan iş makineleri kiralanarak kesintisiz hizmet sağlandı.

Sivas Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini artırarak sürdürürken; başta Sivasspor olmak üzere amatör spor kulüplerine desteğini de devam ettirdi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edilirken, Basın Sitesi, İlçe ve Köy Terminal Binası gibi projelerin açılış için gün saydığı belirtildi.

TASARRUFLAR YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

Belediyenin uyguladığı tasarruf politikaları da mali başarıya önemli katkı sağladı. Su kayıp-kaçak oranlarının 10 puan düşürülmesiyle yaklaşık 57 milyon TL, yeni taş ocakları sayesinde ise yıllık yaklaşık 250 milyon TL tasarruf elde edildi. Temsil ve ağırlama giderlerinde de ciddi oranlarda düşüş sağlandı. Elde edilen bu mali tablo, doğru planlama, güçlü mali disiplin ve kaynakların etkin kullanımı sayesinde Sivas Belediyesi'nin hem bugünü hem de geleceği için güçlü bir güvence oluşturuyor.