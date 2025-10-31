İzmir'de Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde müjde veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ocak ayında suya zam yapmayacaklarını, ilk kademe su kullanım bedeli miktarını ise 0-4 metreküpten yukarı çıkarıp en düşük fiyattan insanların kullanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli ve Torbalı'dan sonra kentteki arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırım hamlesinin üçüncü halkasını Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini üç kat artıracak proje ile tamamladı. Tesisin kapasitesini günlük 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkaran 450 milyon liralık yatırımın açılış töreninde bir de müjde veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ocak ayında suya zam yapmayacaklarını, ilk kademe su kullanım bedeli miktarını ise 0-4 metreküpten yukarı çıkarıp en düşük fiyattan insanların kullanmalarını sağlayacaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini üç kat artıracak dev yatırımın açılış törenine katıldı. 450 milyon liralık yatırım maliyetiyle tamamlanan proje, Çiğli ve Torbalı'dan sonra kentteki arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırım programının önemli bir ayağını oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün son bir yılda arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlarının maliyeti 2 milyar TL'ye ulaşırken, İzmir'in üçüncü büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi konumuna gelen son proje ile birlikte Yazıbaşı İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahallelerinin atık suları tesise bağlanacak. Tesisin kapasitesi ise günlük 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak.

'ZAM YAPMIYORUZ'

Tesisin açılış töreninde hayata geçirilen altyapı yatırımlarını sıralayan Başkan Tugay 'Ocak ayında yeni bütçeler geçecek. Yeni tarifeler devreye girecek. Bu sene ocak ayında suya zam yapmıyoruz. Her yer zam yapacak ama biz yapmayacağız. En kısa zamanda 0-4 metreküplük taban kullanım bedeli miktarı olan ilk kademeyi belki 6, belki 8 hatta belki 9 metreküpe çıkaracağız. Yani o kadarlık su kullanımını temel ihtiyaç olarak görüp en düşük fiyattan insanların kullanmalarını sağlayacağız' diye konuştu.

Altyapı projeleri hakkında konuşan Başkan Tugay, 'Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak İZSU'nun organizasyonuyla altyapı yatırımları açısından İzmir'e nasıl bakışımız ve hedeflerimiz olduğunu gösteren en iyi şey şu; 1,5 yılda İzmir için çok önemli, biri Türkiye'nin en büyüğü olan üç tane arıtma tesisini bitirdik ve açtık. Kilometrelerce içme suyu hattı, atık su hattı, kilometrelerce ayrıştırma hatları gibi yatırımları yaptık. Altyapıyı önemsediğimiz için yapıyoruz ve biliyoruz ki gerçekten dünyanın en özel coğrafyalarından biri olan bu toprakların, tarımsal alanların, kıyıların, denizlerin, cennet gibi yerlerin korunması, geleceğe sağlıklı şekilde aktarılması için altyapının düzgün olması lazım' ifadelerini kullandı.

'Atık su yükünü 2040 yılına kadar taşıyacak'Torbalı'nın, İzmir'in en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bunun nedeni tarım ilçelerinden biri olması, sanayileşmenin de yoğun olduğu ilçeleren biri olması. Bu bir yerde gurur verici ve yatırımları hızlandırmamız gerektiğini bize gösteren bir belirti. Torbalı'da bugün açmış olduğumuz tesisin projesi 2017 yılında hazırlandı. 2021'de ihalesi yapıldı ve inşaata başlandı. Göreve geldiğimizden sonra yapımını hızlandırdık ve açacak hal getirdik. İzmir'in üçüncü büyük arıtma tesisini açmış olduk. Bu tesis daha önce küçük bir tesis olarak vardı. Bu yatırımla tesisin kapasitesini üç kattan fazla artırdık. Bu tesisin çalışması, bu bölgedeki nüfus artışını, sanayileşmenin getireceği atık su yükünü 2040 yılına kadar taşıyacak şekilde tasarlandı. Bu aynı zamanda geleceğe yatırımdır. Yeni bir teknolojisi var ve Avrupa standartlarında bir çevre yatırımı.'

'METRO DA YAPIYORUZ ARITMA TESİSİ DE YAPIYORUZ'

İzmir'in ileri biyolojik arıtma tesislerin kapasitesi açısından Türkiye'nin en iyi şehri olduğunu ifade eden Başkan Tugay, 'İzmir bu konuda en yakındaki şehrine ciddi bir açık ara ile fark atmış bir şehirdir. İzmir'i olur olmaz kötülüyorlar ama İzmir ileri biyolojik arıtma tesisleri açısından Türkiye'de en ileride olan şehridir. 25 yıldır evet biz yönetiyoruz, işte böyle yönetiyoruz. Metro da yapıyoruz arıtma tesisi de yapıyoruz ve kendi imkânlarımızla engellediğiniz kredilerimize rağmen yapıyoruz. Dişimizden tırnağımızdan artırıp hesap kitap yapıyoruz ve açıyoruz' dedi.

'İzmir'in sorunlarının kendileri için namus meselesi olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, 'Her biriyle ilgili çalışıyoruz. Yol arkadaşlarım, gurur duyduğum insanlar ve inandığım insanlardır. Biz birbirimizden güç alıyoruz. Halktan güç alıyoruz. Bu güçle inanın ne kirli Körfez, ne depreme dayanıksız bina, ne düzeltilmemiş trafik sorunu; hiçbir şey bırakmayacağız. Hepsi gecemizi günümüze katarak çalıştığımız konular. İzmir, ne derlerse desinler Türkiye'nin incisidir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Biz bu şehirde yaşadık. Bu şehir bizi büyüttü. Ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu şehir bizi yetiştirdi. Bunun karşılığını bu şehre vereceğiz. Başaracağımıza yürekten inanıyorum' ifadelerine yer verdi.

YENİ PROJELER YOLDA

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da 'Tesisimiz 2040 yılı nüfus projeksiyonuna göre hazırlanmış bir tesis. Yaklaşık 7 bin metreküplük tesisin kapasitesi 25 bine çıkarıldı. Mevcutta Ayrancılar, 29 Ekim, İnönü, Fevzi Çakmak, Türkmenköyü ve Bahçelievler'in bağlı olduğu bu tesise, bunların yanında Yazıbaşı, İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahalleleri bağlanacak. Düverlik, Karaot ve Ormanköy mahallerinin atık sularını da bu tesise getirecek. Dikili ve Aliağa'nın atıksu ve kanalizasyonuyla ilgili problemleri vardı. Dikili ve Aliağa Yeni Şakran'da temel atma işini de önümüzdeki yılın başında yapmayı planlıyoruz. Atık su arıtma tesisi temeli planlamasını Urla Bademler köyünde yapıyoruz. Kent merkezinde LOT 1-2-3 diye ifade ettiğimiz yaklaşık 2,5 milyar lira yatırımlık projelerin temelini de atmayı planlıyoruz. Bu tesisin yapımında birçok kişinin emeği var. Bu çalışmalarla sürdürülebilirlik ve verimlilik konusundaki vizyonuyla bize liderlik eden Başkan Tugay'a teşekkür ediyoruz' sözlerine yer verdi.