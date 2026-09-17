İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beş ayrı noktada hizmet veren İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezleri (İZSEM), İzmirlilerin sağlık ve yaşam kalitesini destekleyen ücretsiz hizmetlerini sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Çiğli, Nergiz, Karabağlar (Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi), Konak Center ve Talatpaşa olmak üzere beş ayrı noktada hizmete sunulan İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezleri (İZSEM), İzmirlilerin hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hallerini destekliyor.

Ücretsiz ve herkese açık merkezlerde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çok sayıda sağlık hizmeti sunuluyor. İzmirliler, farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanırken, merkezlerde düzenlenen çalışmalar sayesinde sosyalleşme ve günlük yaşamlarını destekleme imkânı da buluyor.

'ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSEM Sorumlusu Dr. Hilal Sipahi, hizmetler hakkında şu bilgileri paylaştı: 'İzmir Sağlık Esenlik Merkezleri, beş ayrı noktada hizmet veriyor. Ayrıca Hatay Kadın Danışma Merkezi'nde psikolojik destek hizmeti için bir psikoloğumuz görev yapıyor. Yaş grubu ayırt etmeksizin bütün İzmirli yurttaşlarımıza hizmet veriyoruz. Çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çift terapisi gibi psikolojik destek ile diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Nergiz'deki İZSEM bünyesinde yer alan Diyabet Farkındalık Merkezi'nde diyabete yönelik çalışmalar yapılıyor. Küçük Çiğli ve Konak Center'daki İZSEM'lerimizde Gönüllü Danışmanlık Test Merkezi'miz var. Burada da HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik anonim testler yapılıyor ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Tüm bunların yanında cinsiyet, yaş ve sağlık durumlarına özel olarak kişilere koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Küçük Çiğli'de bulunan merkezimizde spor eğitmenimiz, fizyoterapistimiz ve beden eğitimi öğretmenimiz tarafından pilates, yoga, egzersiz hizmetleri veriliyor. Bu hizmetleri bir yılı aşkın bir süredir sağlıyoruz.'

Merkezlerin vatandaşlar tarafından kısa sürede bilinir hale geldiğini belirten Sipahi, 'Hem merkezlerimizden aldıkları hizmetten hem de ekip arkadaşlarımızın çalışmalarından çok memnun olduklarını iletiyorlar. İzmir'in pek çok noktasında bu hizmetlerimizi ücretsiz ve herkese açık sunuyoruz' dedi.

İZSEM'den yararlanmak isteyen yurttaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayarak randevu oluşturabiliyor.