Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, TÜYAP organizatörlüğünde ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde düzenlenecek Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında EGS Fuar Alanı'nda kapılarını açacak. 9 gün sürecek fuarda 212 yayınevi, marka, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu yer alırken, 80'den fazla kültür etkinliği gerçekleştirilecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli, Türkiye'nin önemli kitap fuarlarından birine ilk kez TÜYAP organizasyonuyla ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. organizatörlüğünde ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında EGS Fuar Alanı'nda kitapseverlerle buluşacak.

Kentte ilk kez TÜYAP organizasyonuyla düzenlenecek fuar; yayınevlerini, yazarları, okurları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve kamu kurumlarını aynı çatı altında buluşturacak. 9 gün boyunca sürecek fuar, Denizli'nin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.



212 KATILIMCI VE YÜZLERCE YAZAR OKURLARIYLA BULUŞACAK



Denizli'nin yerel kültür ve sanat dinamiklerinin güçlü bir şekilde temsil edileceği fuar, kenti bölgenin en önemli kültür ve edebiyat destinasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.

212 yayınevi, marka, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumunun katılım sağlayacağı organizasyonda, söyleşilerden panellere, dinletilerden atölyelere kadar 80'den fazla kültür etkinliği gerçekleştirilecek.

Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan fuar, yediden yetmişe her yaş grubundan kitapsever için zengin bir içerik sunuyor.

Denizli'nin sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri de fuara hazırlık sürecinde aktif rol üstleniyor. Çeşitli ortak stantlar da fuarın kültürel zenginliğini artıracak.



GENÇ YETENEKLER İLLÜSTRATÖR DUVARI'NDA ÇİZECEK



Fuarın bu yıl en dikkat çeken yenilikçi projelerinden biri olan İllüstratör Duvarı, yayıncılık sektörü profesyonelleri ile genç sanatçıları bir araya getirecek.

Özellikle çocuk ve gençlik yayıncılığı alanındaki yeni yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyacak bu özel alan, Denizli ve çevre illerde illüstrasyon eğitimi gören öğrencilerin çalışmalarını sergilemesine ve sektörde görünürlük kazanmasına zemin hazırlayacak.