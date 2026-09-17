Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında il genelindeki 54 okulda Atatürk büstü, Atatürk köşesi ile bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Son üç yılda okullara yönelik gerçekleştirilen çalışma sayısı 159'a ulaştı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha güvenli, düzenli ve nitelikli fiziki koşullarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okullara yönelik desteğine devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarla okulların ihtiyaçları belirlenerek yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde farklı alanlarda düzenlemeler gerçekleştirildi.

OKULLARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE ÇALIŞMA YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar okuldan okula değişen ihtiyaçlara göre planlandı.

Bu kapsamda iç ve dış cephe boyamalarından tuvaletlerin bakım ve onarımına, su tesisatlarının yenilenmesinden sınıf kapılarının değiştirilmesi ve parke döşenmesine kadar farklı alanlarda çalışma gerçekleştirildi.

Böylece yalnızca mevcut fiziki sorunların giderilmesi değil, öğrencilerin günün önemli bir bölümünü geçirdiği eğitim alanlarının daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlandı.

Çalışmalar kapsamında okul bahçelerine yeni Atatürk büstleri yerleştirilirken mevcut büstlerin bakım ve onarımları da gerçekleştirildi. Okullardaki Atatürk köşeleri ise yenilenerek yeniden düzenlendi.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 54 OKULA DESTEK

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 7 okulda yeni Atatürk büstü yapımı, 26 okulda Atatürk büstü bakım ve onarımı, 6 okulda Atatürk köşesi düzenlemesi ve 15 okulda genel bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim döneminde toplam 54 okulda çalışma tamamlandı.

ÜÇ YILDA 159 ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin okullara yönelik çalışmaları 2024 yılından bu yana düzenli olarak sürdürüldü. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında 28 okulda Atatürk büstü yapımı, 51 okulda Atatürk büstü bakım ve onarımı, 30 okulda Atatürk köşesi düzenlemesi ve 50 okulda bakım-onarım olmak üzere toplam 159 çalışma gerçekleştirildi.