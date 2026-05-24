İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin mezuniyet sevincine de ortak oluyor. 'Mezuniyet Kıyafeti Desteği' uygulaması kapsamında ortaokul, lise ve üniversiteden mezun olacak öğrencilere kıyafet desteği sağlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü destek çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez gençlerin hayatlarının en özel ve unutulmaz anlarından biri olan mezuniyet günlerinde yanlarında olmayı hedefledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında, kentte yaşayan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz mezuniyet kıyafeti desteği sağlanacak. Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Hizmetten yararlanmak isteyenler ayrıca Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nı ziyaret ederek de başvurularını iletebilecek.

AYNI PROTOKOL KAPSAMINDA YAPILIYOR

Uygulama, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Aynı iş birliği doğrultusunda daha önce bağış yoluyla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiyeler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunulmuştu.

Kurumda sosyolog olarak görev yapan Mercan Babaoğlu Bekmez, 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Giyim noktamız var, 12 ay hizmet veriyor. Mezuniyet dönemi yaklaştı, çocuklarımız telaş ediyor. Onlara mezuniyet kıyafeti desteği sağlamayı hedefliyoruz. Maddi ve manevi durum gözetmiyoruz. Ortaokul, lise ve üniversite mezuniyet ya da öğrenci belgeleri istiyoruz. Bu yıl mezun olacaklarını görmemiz gerekiyor. Öğrencilerimiz en kısa sürede başvurularını yapabilirler. Dayanışmanın gücüne inanıyoruz, biz varız ve onların yanınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da sevgi ve saygılarını vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin bağışlarıyla yapılmış bir destek olacak. Aynı evlilik desteğinde olduğu gibi vatandaşlarımıza yardımcı oldukları için onlara da teşekkür ediyoruz' diye konuştu.