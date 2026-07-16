Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 45 milyon TL'lik yatırımla yapımı tamamlanan Söğütlü-Ortamahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı ile Akyazı Terfi 2 ve Terfi 4 İçme Suyu Hattı projeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle hizmete alındı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 45 milyon TL'lik yatırımla yapımı tamamlanan Söğütlü- Ortamahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı ile Akyazı Terfi 2 ve Terfi 4 İçme Suyu Hattı projeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle hizmete alındı.

Törene ayrıca Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, belediye yöneticileri, muhtarlar ve TİSKİ çalışanları katıldı.

DERECİK VADİSİNE DAHA FAZLA SU

Söğütlü- Ortamahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı projesi kapsamında 6 bin 442 metre içme suyu hattı oluşturduklarını belirten Başkan Genç, 'Ayrıca 5 adet basınç kırıcı vana odası, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet içme suyu deposu oluşturduk. Yine bin 300 metre enerji nakil hattı oluşturduk. Bununla beraber Yıldızlı- TOKİ konutlarımızın içme suyunu artık Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisimizden karşılıyoruz. Ayrıca 20 milyon TL'lik ek yatırımla tamamlanan Akyazı Terfi 2 ve Terfi 4 projeleriyle Akyazı, Gürbulak ve Yeşilova mahallelerindeki su sorunlarının çözüleceğini ifade eden Genç, 'Yaklaşık 7 bin 800 nüfusun su ihtiyacını karşılayacak bu yatırımlar bölgemize hayırlı olsun' dedi.

CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Trabzon'un su stresi yaşayan şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Su konusu çok önemli bir konu; ikamesi olmayan, tercihte bulunamayacağınız bir zorunluluk. Çünkü su hayatın en önemli kaynağı. Küresel ısınmanın negatif etkilerini artık yavaş yavaş yaşamaya başladık. Bu zaman diliminde içme sularımızı çok verimli bir şekilde kullanmak, biriktirmek ve kaynak oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla Trabzon'umuzun su vizyonunu artık sadece bir altyapı hizmeti olarak değil bir hayati zorunluluk olarak görerek bu adımları atmaya çalışıyoruz. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Baraj ve gölet çalışmalarıyla suyu yüksek kotlarda biriktirmek istiyoruz. Suyu biriktirmek kadar tasarruf konusu da önemli. Bu aynı zamanda bir farkındalık konusudur. Ciddi bir tasarruf yapmamız lazım. Çünkü kaynaklar kısıtlı ve ihtiyaçlar artıyor. Tasarruf bilincini ortaya koymamız lazım. İnşallah bu işlere vaziyet ederken hemşehrilerimizden de hem duyarlılık hem farkındalık konusunda katkılarını ve desteklerini bekliyoruz.'