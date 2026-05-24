Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmesi için ücretsiz ulaşım, ibadethane ve mezarlık temizliği, bayramlık desteği ve hijyenik kesim hizmetleriyle kent genelinde hazırlıklarını tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Her anında yurttaşın yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinli yurttaşların Kurban Bayramı'nı da mutlu ve huzurlu geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Konforlu bir Kurban Bayramı için her detayı düşünen Büyükşehir, bayram öncesi hazırlıklarının yanı sıra bayramda da 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürecek.

Ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerine ve mezbahalara kadar birçok hizmet için ekiplerini seferber eden Büyükşehir, ayrıca minikler bayramlık sevincini yaşasın diye, Kıyafet Evi'nin de kapılarını ihtiyaç sahiplerine açık tuttu.

KURBAN KESİMLERİ BÜYÜKŞEHİR'İN HİJYENİK VE GÜVENLİ NOKTALARINDA ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenilir ve steril koşullarda yerine getirebilmesi için bayram hazırlıklarını tamamladı.

Bayram öncesi mobil kesim üniteleri ile mezbahalarda bakım, dezenfeksiyon ve genel temizlik çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, kent genelinde modern ve düzenli kesim alanları oluşturdu.

Büyükşehir; merkez ve ilçelerde hizmet verecek toplam 17 mobil kesim ünitesi ile 5 mezbahada vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Uzman veteriner hekimler, sertifikalı kasaplar ve teknik personelden oluşan ekipler eşliğinde gerçekleştirilecek kesim işlemleri sayesinde vatandaşlar kurban ibadetlerini hijyenik ve kontrollü alanlarda yerine getirebilecek.

Bayram boyunca görev başında olacak ekipler, hem halk sağlığını korumak hem de çevre temizliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürecek.