İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Kalıcı Listesi’ne girme sürecinde ICOMOS uzmanlarının saha incelemesi başlıyor; Tugay, “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılında geçici listeye alınan, Kemeraltı Çarşısı’nı da kapsayan bölgenin kalıcı listeye girmesi için ICOMOS uzmanlarının “Upstream” süreci kapsamında saha incelemesi 5-9 Mayıs 2025’te yapılacak.

İzmir İktisat Kongresi Binası’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve ilgili yetkililer katıldı.

Başkan Tugay, “İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihinin değerini biliyoruz. Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. UNESCO Kalıcı Listesi’ne girme sürecinde tüm paydaşlarla iş birliği içindeyiz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, İzmir’de bu süreçte büyük bir birliktelik sağlandığını belirtirken, Mutlu, “Konak’ın bu değerli parçasını geleceğe taşımak görevimiz” diye konuştu.

İZMİR TARİHİ LİMAN KENTİ...

Konak Pier’den Kadifekale’ye uzanan bölge, Konak Meydanı, Saat Kulesi ve Kemeraltı Çarşısı gibi sembolleri barındırıyor.

Hatırlanacağı gibi süreç, 2018 yılında başlamış, 2020’de geçici listeye giren alan için adaylık dosyası 2022 yılında tamamlanmıştı. Yönetim Planı ise aynı yıl onaylanmıştı.