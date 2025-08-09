İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün “Okyanuslar Fatihi” olarak tanınan ultra maraton yüzücüsü Emre Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha eklemek için İngiltere’ye gidecek. Kuzey Kanalı’nı geçerek tarih yazmayı deneyecek Emre Erdoğan, İzmir’e güzel bir iz bırakmak hedefinde olduğunu belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün “Okyanuslar Fatihi” lakaplı ultra maraton yüzücüsü Emre Erdoğan, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olan “Ocean’s 7” serisinin altıncı etabı için İngiltere’ye gidecek. İzmir’in gururu olan Erdoğan, İskoçya ile Kuzey İrlanda arasında yer alan Kuzey Kanalı geçişini 12–22 Ağustos tarihleri arasında deneyecek. Mart ayında “Ocean’s 7” serisinin beşinci etabı olan Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı’nı 6 saat 8 dakika 25 saniyede geçerek parkuru en hızlı tamamlayan Türk yüzücü unvanını alan Erdoğan, Kuzey Kanalı için hazırlıklarını tamamladı.

Ağustos ayında tüm odak noktasının Kuzey Kanalı olacağını vurgulayan Emre Erdoğan, “Cook Boğazı geçişinin ardından tüm antrenmanlarımı Kuzey Kanalı’na göre şekillendirdim. Hedefim bu geçişi en iyi süreyle tamamlamak. Ardından Molokai (Hawaii) geçişi ile bu zorlu seriyi bitirmek istiyorum. Bu alanda başarılı bir yol çizen İzmirli sporcu Bengisu Avcı, temmuz ayında bu kanalın ardından Tsugaru Kanalı’nı geçerek bu zorlu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Ben de bu okyanusları geçerek ülkeme ve İzmir’e güzel bir iz bırakmak istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün desteğini arkamda hissetmek bana büyük bir motivasyon sağlıyor” dedi.

OCEAN'S 7'DE TARİH YAZABİLİR

Emre Erdoğan, daha önce Ocean’s 7 serisindeki Cebelitarık Boğazı, Manş Denizi, Catalina Kanalı, Japonya’daki Tsugaru Boğazı ve Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamladı. Kuzey Kanalı ve Molokai geçişlerini de başarıyla tamamlarsa bu zorlu seriyi bitiren ilk Türk erkek ultra maraton yüzücüsü unvanının sahibi olacak.

Emre Erdoğan’ın başarıları sadece Ocean’s 7 ile sınırlı değil. 2015 yılında Cebelitarık Boğazı’nı geçen Erdoğan, 2016’da Manş Denizi’ni 9 saat 35 dakikada geçerek dikkatleri üzerine çekti. 2017’de gece karanlığında Catalina Adası’ndan Los Angeles’a 33 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcu, 2019’da Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nı 7 saat 16 dakikada geçti. 2023’te ise Manhattan Adası çevresindeki 47 kilometrelik parkuru 7 saat 3 dakika 50 saniyede tamamlayarak "Triple Crown" (Üçlü Taç) ünvanını kazandı. Haziran 2024’te Capri–Napoli Yüzme Ultra Maratonu’nu da birinci tamamladı.