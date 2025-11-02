İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Mobilya Akademi'de Dijital Ürün Fotoğrafçılığı ve Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim kursları düzenliyor. Farklı yaş grubu ve cinsiyetten yurttaşların katıldığı iki kurs, toplam 172 eğitim saatini kapsıyor.

İZMİR (İGFA) - Mobilya sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle örnek bir projeye imza attı.

Mobilya Akademi'de Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara ek olarak Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından da Dijital Ürün Fotoğrafçılığı ve Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim kursları veriliyor. Tuğçe Soytürk ve Mümin Kalınkaya tarafından verilen eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak işleniyor. Dijital Ürün Fotoğrafçılığı kursu 100 saat, Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim kursu ise 72 saatlik eğitim sürecini kapsıyor.

'YOĞUN BİR TALEP VAR'

Kurslar hakkında bilgi veren Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nde eğitim sorumlusu olarak görev yapan Levent Öz, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak Karabağlar Belediyesi iş birliği ile Mobilya Akademi'de mobilya alanına nitelikli personel yetiştirme amacıyla kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarımıza başlangıç olarak Dijital Ürün Fotoğrafçılığı ve Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim kurslarımız faaliyete girdi. Kurslarımıza yoğun bir talep var. Önümüzdeki süreçte yeni kurslarımızın planlamasını yapıp mobilya alanında nitelikli personel yetiştirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Karabağlar, mobilya sektörü için çok önemli bir konumda. Bizler de mobilya alanındaki nitelikli personel açığının kapatılmasına katkı sağlamak adına kurslar planladık. Farklı yaş grubu ve cinsiyetten pek çok kişi kurslarımıza katılım sağladı' dedi.