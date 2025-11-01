Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini bir kez daha ortaya koydu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 21 kurs merkezinde toplam 5 bin öğrenciye, konu anlatımlı föylerden ve testlerden oluşan kaynak kitaplar ücretsiz olarak dağıtıldı.

MERSİN (İGFA) - Hem Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için özel olarak hazırlanan kaynak setleri, öğrencilerin sınav sürecinde en önemli destekçisi olacak. Kapsamlı konu anlatımları ve seviyeye uygun testlerden oluşan bu kitaplar sayesinde öğrenciler, konuları pekiştirip bol bol soru çözme imkanına kavuşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yalnızca kaynak kitap desteğiyle değil, düzenli deneme sınavlarıyla da öğrencilerin yanında. Kurs merkezlerinde eğitim gören toplam 7 bin öğrenciye her hafta ücretsiz deneme sınavı uygulanıyor. Böylece öğrenciler, sınav atmosferini yakından deneyimleyerek eksiklerini tespit etme şansı buluyor.

Günümüzde özel kurs ve test kitapları yüksek maliyetleri ile aile bütçelerini zorlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği büyük rahatlama sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna destek veriyor. Yapılan tüm bu destekler Mersin'in 'öğrenci dostu şehir' kimliğini pekiştiriyor.

Güler: 'Her hafta 7 bin öğrencimize, ücretsiz deneme sınavı uyguluyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi Sorumlusu ve Tarih Öğretmeni Meriç Akmanlar Güler, kaynak kitap dağıtımıyla ilgili bilgi vererek, 'Anamur'dan Tarsus'a kadar uzanan 21 kurs merkezimizde, konu anlatımlı föyler ve yaprak testlerin dağıtımını yaptık. Konu anlatımlı föyler sayesinde öğrencilerimiz, derste görmüş olduğu bütün konuları pekiştiriyor. Yaprak testlerle de öğretmenlerimizin ödevlendirme çalışmalarına destek oluyoruz' dedi.

Artan maliyetlerin her alanda alım gücünü azalttığını sözlerine ekleyen Güler, verilen kitapların hem velileri hem öğrencileri rahatlattığını kaydederek, 'Dağıttığımız bu kaynaklarımızla hem öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine, hem de vatandaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlıyoruz. LGS ve YKS hazırlıkta toplamda 5 bin öğrencimize konu anlatımlı föy ve yaprak test desteği sunduk. 7,8,11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de dahil olmak üzere toplam 7 bin öğrencimize de her hafta ücretsiz deneme sınavı uyguluyoruz. Büyükşehir ailesi olarak vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz' dedi.

Ayata: 'Kaynak kitaplar ve soru bankaları dışarıda çok pahalı'

Büyükşehir Kurs Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan ve hukuk okumak istediğini söyleyen Aleyna Ayata, 'Derslerimiz iyi gidiyor. Denemelerimiz de başladı. Hocalarımız bize her konuda yardım ediyorlar' dedi. Büyükşehir Kurs Merkezi'nde verilen eğitim ve ücretsiz kaynak kitap dağıtımının, hem kendisi hem de ailesi için önemli olduğunu ifade eden Ayata, 'Dışarıda dershane, deneme sınavı ücretleri ve test kitapları çok pahalı. Burada bunların tamamına ücretsiz olarak erişebiliyoruz. Aynı dersleri burada da görüyor ve her hafta deneme sınavına giriyoruz' diye konuştu.

Hazar: 'Kaynak kitaplarda kaliteli konu anlatımı ve sorular var'

Gastronomi okumak istediğini söyleyen YKS hazırlık öğrencisi Eren Hazar, Büyükşehir'in kaynak kitaplarında çok kaliteli anlatımların ve soruların yer aldığını belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nin ücretsiz olması bizim için çok faydalı. Özellikle ailemizin bütçesine büyük destek sağlıyor. Büyükşehir'in verdiği destekten dolayı mutluyuz. Ortam da çok sıcak ve güzel. Öğretmenlerimiz ailemizin bir ferdi gibi' ifadelerine yer verdi.

Gedik: 'Kaynak kitaplar, sınava hazırlık sürecinde bize çok fayda sağlıyor'

Onur Alp Gedik, Büyükşehir Kurs Merkezi'nin sınava hazırlanmak için mükemmel bir adres olduğunu söyleyerek, 'Çok güzel gidiyor. Burayı çok beğeniyorum. Öğretmenlerimizle de çok güzel anlaşıyorum' dedi. Kaynak kitap dağıtımının da kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Gedik, 'Bu kaynak kitaplar, derslerimizde ve sınava çalışma sürecinde bize çok fayda sağlıyor' diye konuştu.

LGS sınavına hazırlanan ve hedefinin Yahya Akel Fen Lisesi'ni kazanmak olduğunu kaydeden Ayşegül Akarca 'Okulda anlamadığım konular olduğunda, burada pekiştiriyorum. Dağıtılan kaynak kitaplar, LGS'ye hazırlanırken bana iyi bir avantaj sağlayacak' dedi.

Bir diğer LGS sınavı hazırlık öğrencisi Arda Karapehlivan, 'Kursta ücretsiz öğle yemeği de veriliyor. Yemek verdikleri için okuldan direkt buraya gelebiliyoruz. Hayalim doktor olmak. Bu dağıtılan kaynak kitaplarla derslerimize daha çok çalışabiliriz' ifadelerini kullandı.