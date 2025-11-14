İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlilerin görüşünü alarak ortaya çıkardığı Kınık Cumhuriyet Meydanı projesinde sona gelindi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi tarafından yapılan Vatandaş Tasarım Bilimi Uygulaması standında alınan görüşlerle ortaya çıkan proje, ilçenin çehresini değiştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kınık Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi, ilçenin çevresel ve mekânsal ihtiyaçlarını yeniden yorumlayarak, Kınık'ın kalbinde çağdaş bir kamusal yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Proje; toplumsal buluşmayı teşvik eden, her yaş ve kesimden kullanıcının güvenle ve konforla vakit geçirebileceği, erişilebilir ve sürdürülebilir bir mekân olarak tasarlandı.

Proje kapsamında mevcut meydan alanı tamamen yenilenecek.

TASARIM BİRLİK İÇİNDE BELİRLENDİ

Proje, tasarım aşamasının ilk adımlarından itibaren vatandaşlar ve yerel yönetimle doğrudan iletişim kurularak şekillendi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi ile birlikte düzenlenen Vatandaş Tasarım Bilimi (VTB) Atölyesi, halkın görüş ve önerilerini bilimsel yöntemlerle toplayan ve bunları tasarım kararlarına dönüştüren yenilikçi bir katılım aracı oldu.

İlçe sakinlerinin meydandan beklentileri, kullanım alışkanlıkları ve mekânsal ihtiyaçları analiz edilerek tasarımın ana kurgusu oluşturuldu. Bu yaklaşım sayesinde Kınık Cumhuriyet Meydanı, yalnızca kullanıcılar için tasarlanan değil, kullanıcılarla birlikte tasarlanan bir proje kimliğine kavuştu.

SOSYAL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRECEK

Yeni meydan düzenlemesinde; sürdürülebilir, bakımı kolay ve yerel iklim koşullarına uyumlu bitkisel peyzaj ilkeleri yer alacak. Kınık'ın iklimine uygun, düşük su tüketen yerel bitki türleri tercih edilerek hem estetik hem de ekolojik bir denge kurulacak. Geniş gölgelikli ağaçlar, kullanıcı konforunu artırırken aynı zamanda mikro-iklimi düzenleyici rol üstlenecek.

Proje kapsamında tüm meydan ve yaya bağlantıları ile mevcut Madenci Parkı alanı yenilenecek. Yeni bir çocuk oyun alanı oluşturulacak. Ayrıca spor alanı ve yürüyüş yolları tasarlanarak meydanın aktif kullanımı desteklenecek.

Kınık Cumhuriyet Meydanı, her yaş grubuna hitap eden, günün her saatinde yaşayan bir meydan olacak. Kullanıcı konforunu artırmak amacıyla gölgelikli oturma elemanları ve dinlenme alanları bulunacak. Düzenlemeler, her mevsimde meydanın kullanımını artırarak sosyal etkileşimi güçlendiren önemli bir unsur haline getirecek.