İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele kapsamında peyzaj çalışmalarında susuzluğa dayanıklı bitkiler kullanıyor. Daha az suyla İzmir’in yeşil alanlarını artırmayı hedefleyen Büyükşehir, son olarak Ege Üniversitesi ve Haydar Aliyev Caddesi kavşaklarını düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha az suyla daha çok yeşil alan hedefiyle kente sürdürülebilir yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında yeşil alanlarda kullanılan su miktarını minimum seviyeye çeken Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla kamusal alanların dönüşümüne hız kattı. İzmir’in sembol kavşaklarını estetik bir görünüme kavuşturan ekipler, son olarak Bornova Ege Üniversitesi Kavşağı ile Bayraklı Haydar Aliyev Caddesi ile Manas Bulvarı kesişiminde yer alan kavşakta peyzaj çalışması yaptı.

SUSUZLUĞA DAYANIKLI BİTKİLERLE RENKLENDİ

Peyzaj çalışmalarında sulama ihtiyacı yüksek türler yerine, doğal koşullara uyum sağlayabilen, su isteği düşük ve kuraklığa dayanıklı agapanthus, ılgın, zakkum, ateş dikeni, katırtırnağı, abelya, taflan gibi bitkiler tercih edildi. Aynı zamanda uygulama alanlarında cüruf ve bazalt kırma taş ve kaya parçaları ile şık bir görünüm elde edildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri planlama doğrultusunda kamusal alanları yeşillendirmeye devam edecek.