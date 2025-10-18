İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark'ta kapılarını açtı. Önemli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar ve festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz.

İZMİR (İGFA) - İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark'ta kapılarını açtı. Önemli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar ve festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. Her gün bir yerlerde mutlaka sanat, edebiyat solunmalı. İzmir'in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız. İzmir, kitapla daha güzel, edebiyatla, sanatla, umutla daha güzel' dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı. 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında birbirinden değerli yazar, çizer, akademisyen ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak fuar, sadece kitaplarla değil, müzik ve sahne etkinlikleriyle de festival havası yaşatacak. Fuarla eş zamanlı yapılan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali de başladı. Festival, 'Edebiyat Yolculuktur' temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Kültürpark Lozan kapısı iç bölümde yapılan açılışa; fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu, uluslararası onur konuğu Fabien Toulmé, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bürokratlar, edebiyatçılar ve kitapseverler katıldı.



Tugay: Geleceğin okurlarını yetiştireceğiz

İZKİTAP hakkında bilgiler veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarda bu yıl anime ve manga tutkunları için özel bir bölüm oluşturduklarını söyledi. Tugay, 'Özellikle gençler, manga ve animeye özel bir ilgi duyuyor, biliyorum. Kitap fuarlarının en önem verdiğim yanlarından biri bu; gençleri ve çocukları kitapla, sanatla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle buluşturmak. Geleceğin okurlarını böyle yetiştireceğiz. Ne kadar okursak o kadar aydınlanacağız. Bu nedenle fuarda çocuklar ve gençler için özel etkinlikler de hazırladık. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenlenecek' dedi.



'Gençlerin kalemi kıymetli'

Kültürpark'ı adına yakışır bir park haline getirdiklerini, İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni açtıklarını hatırlatan Tugay, 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali hakkında da bilgiler verdi. Tugay, 'Kitap fuarımızla eş zamanlı başlattığımız 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, kitapların dünyasına başka bir pencere açıyor. Üç gün boyunca yazarlar, şairler, gençler, okurlar buluşacak. Festivalde gençlerin özel bir yeri var. 'Edebiyat Yolculuktur' temasıyla yola çıkan festival kapsamında, ülke genelinde liseler arası edebiyat yarışması düzenledik. Gençler 'Yolculuk' temalı öyküler, şiirler, denemeler yazdı. Gençlerin kalemi bizim için ayrıca kıymetli. Çünkü geleceğin yazarlarını, düşünen, üreten gençleri desteklemek, en büyük görevlerimizden biri' dedi.



'Şairlerin gözünden İzmir'i okuyacağız'

Edebiyat Festivali'nin geleceğe de izler bırakacağını belirten Başkan Tugay, 'Konuk şairler 'Şair Yürüyüşü' etkinliğine katılacak, kenti gözlemleyecekler. Kaleme alacakları eserler, festivalin 10. yılı olan 2026'da 'İzmir Şiirleri' adıyla kitaplaştırılacak. Edebiyat tarihinde kentimizden kalıcı bir iz bırakacağız. Şairlerin gözünden İzmir'i okuyacağız. Bu çok heyecan verici bir deneyim olacak. Çünkü kültür-sanat, bir kentin kalbidir. Bununla kalbimizin atışını hissedeceğiz. İzmir'de her çocuğun, her gencin kitapla, sanatla buluşmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. Her gün bir yerlerde mutlaka sanat, edebiyat solunmalı. İzmir'in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız. İzmir, kitapla daha güzel, edebiyatla, sanatla, umutla daha güzel' diye konuştu.



Toulmé: Türk okurlar gerçekten eşsiz

Onur konuğu Fabien Toulmé, 'Türkiye, yazarlık yolculuğumda çok önemli bir yere sahip ülkelerden biri. Türk okurlarla ilk kez bir yıl önce İstanbul'da tanışma fırsatı bulmuştum. Bu karşılaşma beni derinden etkilemişti. Aynı duyguyu burada İzmir'de de yaşadım. Türk okurlar gerçekten eşsiz. Onların coşkusu, sıcaklığı, sevgilerini ifade etme şekilleri benzersiz. İzmir'i keşfetme fırsatı da yakaladım. Kentin güzelliği, sakinliği o kadar güzeldi ki' diye konuştu.



Eroğlu: Kitabın okurla, okurun yazarlarla buluştuğu ender yerlerden biri

Onur konuğu Mehmet Eroğlu, 'Doğma büyüme, geçmişe uzanan İzmirliliğim var. Çok mutluyum. Bu mutluluğum gençliğimin geçtiği mekanda olan buluşmayla perçinleniyor. Kitap fuarları çok önemli, çünkü kitabın okurla, okurun yazarlarla buluştuğu ender yerlerden biri. Bu zor koşullarda her zaman ilk vazgeçilen konulardan birisi kitap, edebiyattır. 10 günlük sürenin İzmir'e ve okurlarına kutlu mutlu olmasını diliyorum' dedi.



Simsaroğlu: İzmir tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, 'İzmir yılda iki kez Türkiye'nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yaparak yalnızca Ege'nin değil, tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor' diye konuştu.



Onur konuğu yazar Mehmet Eroğlu

Fuarın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mehmet Eroğlu, ilk romanı Issızlığın Ortası ile Milliyet Roman Ödülü'ne layık görüldü. Geç Kalmış Ölü, Yarım Kalan Yürüyüş, Fay Kırığı Üçlemesi ve Son Gezegen / Varlıklar 2 gibi çok sayıda romanın yazarı olan Eroğlu, 2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü de kazandı. Televizyon ve sinema için de senaryolar yazan İzmirli yazar Eroğlu, ödüllü filmler 80. Adım ve Solgun Bir Sarı Gül ile romanlarından uyarlanan İyi Adamın 10 Günü, Kötü Adamın 10 Günü ve Meraklı Adamın 10 Günü filmlerinin senaryolarını da kaleme aldı. Eroğlu, Dila Taşcı'nın moderatörlüğündeki söyleşide, 18 Ekim saat 15.00'te Ahşap Sahne'de edebiyat serüvenini anlatırken, saat 16.00'da ise İletişim Yayınları Standı'nda kitaplarını imzalayacak.



Onur konuğu Fransız Fabien Toulme ile çizgi roman dünyasına yolculuk

Bu yılın uluslararası onur konuğu olan çizgi roman dünyasının önde gelen isimlerinden Fransız Fabien Toulmé, Spirou dergisiyle adını duyurdu. Otobiyografik özellikler taşıyan Beklediğim Sen Değildin ve gerçek bir yaşam hikayesine dayanan üç ciltlik Hakim'in Yolculuğu eserleriyle uluslararası alanda tanınan Toulmé, 19 Ekim saat 15.00'te Ahşap Sahne'de, Ayşegül Utku Günaydın'ın yöneteceği 'Çizgilerle Dünyadan Yansımalar' söyleşisinde okurlarıyla buluşacak. Toulmé, 18 Ekim'de Deli Dolu Yayınları ve 19 Ekim'de ise Tudem Yayın Grubu stantlarında kitaplarını imzalayacak.

Önemli isimler katılıyor

İZKİTAPFEST, bu yıl da birbirinden değerli kalemleri İzmirli okurlarla buluşturacak. Fuarın konukları arasında, edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. Ahmet Ümit, Akın Erdoğan, Akın Ersoy, Ali Lidar, Anooshirvan Miandji, Ayşe Kulin, Bartu Bölükbaşı, Behçet Yalın Özkara, Beyhan Budak, Can Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Cumhur Tanrıver, Demir Demirkan, Deniz Alev, Deniz Erbulak, Dilge Güney, Emin Çapa, Erkan Serçe, Ersin Döğer, Hidayet Karakuş, Mahir Ünsal Eriş, Mavisel Yener, Melis Alphan, Murat Gülsoy, Mustafa Balbay, Nasuh Mahruki, Nilüfer Açıkalın, Özgür Mumcu, Piraye, Polat Özlüoğlu, Saygı Öztürk, Şener Üşümezsoy, Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Töre Sivrioğlu, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk, Zafer Algöz, Zeynep Çolakoğlu'nun aralarında bulunduğu yazar, şair, sanatçı, akademisyenler fuar boyunca söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarla bir araya gelecek.