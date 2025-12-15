Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi ve Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) iş birliğiyle, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Kültür Sanat Seminer Dizisi'nin 4. buluşması gerçekleştirildi.

MERSİN(İGFA) - Program, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden Gitarist Alperen Arda Şişman ve Soprano İrem Koyuncu'nun sahne aldığı kısa bir dinletiyle başladı.

Sunum bölümünde ise Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Mersin'deki kültür ortamını sahnedekiler, kürsüdekiler ve salondakiler ekseninde değerlendirerek; kentteki kültürel üretimin nasıl şekillendiğini, aktörlerin birbirleriyle kurduğu ilişkileri ve bu ilişkilerin kültür politikalarına nasıl yansıdığını ele aldı.

Bayraktar: 'Büyükşehir'in verdiği destekler, kentte kültür ekosisteminin güçlenmesini sağlıyor'

Mersin'de kültür politikalarının değerlendirilmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Büyükşehir'in özellikle kültürel miras ve arkeolojik çalışmalara verdiği desteğin altını çizen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, 'Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırma çabası, kentin kültür politikalarının gelişmesi açısından çok önemli. Büyükşehir'in kültürel faaliyetler için mekan, tanıtım ve ulaşım gibi destekler sunması kentte kültür ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağlıyor' diye konuştu.