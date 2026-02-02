İZSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı artan ani ve şiddetli yağışlara karşı İzmir'in altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 2026 yatırım programı kapsamında 12 ilçede toplam 2,5 milyar liralık yatırımla 50 kilometre yağmur suyu ve 20 kilometre kanal hattı yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de iklim değişikliğinin etkisiyle artan ani ve yoğun yağışlar, altyapı yatırımlarını zorunlu hâle getirirken, İZSU Genel Müdürlüğü yağmur suyu ve kanal ayrıştırma projelerini kent geneline yayıyor. Su baskınlarının önlenmesi, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılında 12 ilçede 20 kilometre yağmur suyu hattı ve yaklaşık 15 kilometre kanal imalatı tamamlandı.

İZSU, 2026 yılı yatırım programı çerçevesinde altyapı yatırımlarını büyüterek 12 ilçede etaplar hâlinde 50 kilometre yağmur suyu hattı ve 20 kilometre kanal imalatı gerçekleştirecek. Toplam 2,5 milyar liralık yatırımla özellikle taşkın riski bulunan bölgelerde altyapı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KONAK, BAYRAKLI VE KARABAĞLAR'DA BİRLEŞİK SİSTEM SONA ERİYOR

İZSU'nun yaklaşık 3 milyar liralık yatırımıyla Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde birleşik altyapı sistemi sona erecek, ömrünü tamamlamış borular modern hatlarla değiştirilecek. Konak-Bayraklı hattında 2,4 kilometre yağmur suyu ve 6,6 kilometre atık su hattı, Alsancak Liman bölgesinde 8,4 kilometre yağmur suyu ve 8 kilometre atık su hattı ile üç terfi merkezi, Konak-Karabağlar bölgesinde ise yaklaşık 30 kilometre atık su ve 29 kilometre yağmur suyu hattı yeniden inşa edilecek.

Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki çalışmaların 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Projelerin bitmesiyle İzmir'in, yağmur suyu ve atık suyu tamamen ayrıştıran, taşkınlara daha dirençli bir kent hâline gelmesi hedefleniyor.

ALSANCAK, BAYRAKLI, BORNOVA VE ÇİĞLİ'DE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

İZSU'nun öz kaynaklarıyla Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yürüttüğü taşkın ve koku kontrol projesi 250 milyon liralık yatırımla devam ediyor. Proje kapsamında 1 kilometre atık su, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa edilirken, çalışmaların yüzde 30'u tamamlandı.

Bayraklı'da 140 milyon liralık Sevgi Yolu Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projenin ardından Bayraklı'nın üst havzalarını kapsayan yeni ayrıştırma çalışmaları için ihale sürecine geçilmesi hedefleniyor.

Bornova ve Bayraklı'da yürütülen 400 milyon liralık altyapı yatırımlarının ise 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Bu projelerle Bornova Meydanı, Küçük Park, Ege Üniversitesi Hastanesi çevresi ve ana arterlerde yaşanan taşkın sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor.

Çiğli Balatçık Mahallesi'nde devam eden 350 milyon liralık yatırım kapsamında 13 kilometre yağmur suyu ve 3 kilometre atık su hattı inşa ediliyor. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanmasıyla bölgedeki altyapı sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

DİRENÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İZMİR HEDEFİ

Yağmur suyu ve atık su ayrıştırma projeleriyle birlikte taşkın riskleri azaltılırken, arıtma tesislerinin yükü hafifletiliyor ve çevresel sorunların önüne geçiliyor. İZSU'nun kent merkezi ve metropol dışı ilçelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü yatırımlarla İzmir'in daha sağlıklı, dirençli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.